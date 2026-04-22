Un carnicero reveló la razón por la cual nunca se debe comprar pechuga de pollo

Elegir qué comprar en la carnicería parece una decisión simple, pero puede marcar una gran diferencia en el bolsillo y en el aprovechamiento de los alimentos. Así lo planteó Rubén, un carnicero español que ganó popularidad en redes sociales bajo el nombre @elcarnicerotiktoker, donde comparte consejos prácticos para optimizar las compras.

En uno de sus videos más comentados, lanzó una afirmación que generó debate: “Comprar pechuga es un error fatal”. Lejos de tratarse de una crítica al producto en sí, su planteo apunta a una cuestión económica y de rendimiento.

Según explicó, optar por un pollo completo permite aprovechar cada parte del animal y multiplicar las posibilidades en la cocina. “Tienen que adquirir un pollo entero”, insistió, al tiempo que mostró cómo dividirlo en diferentes cortes.

El pollo es una fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina 3 y minerales (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Uno de los puntos clave que destacó es que, en muchas carnicerías, el trozado del pollo puede solicitarse sin costo adicional. Este servicio permite separar alitas, patas y pechugas listas para distintas preparaciones, sin necesidad de pagar el valor elevado de cada corte por separado. “Como la gente últimamente no sabe comprar, pues aquí estoy yo para enseñar cómo se hace”, comentó con humor en su publicación.

El principal beneficio de esta práctica, según Rubén, es el rendimiento. Con un solo pollo se pueden preparar varias comidas, sobre todo si se aprovechan todas sus partes. Además de los cortes principales, recomendó no desechar los huesos, ya que pueden utilizarse para caldos o estofados. De esta manera, el alimento se aprovecha al máximo y se reduce el desperdicio. “Son hasta cinco platos los que podés sacar de un pollo entero si lo organizás bien”, aseguró.

Un solo pollo puede servir para preparar hasta cinco platos distintos, sin desperdiciar ninguno de sus componentes (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Otro de los consejos que brindó el carnicero tiene que ver con la experiencia de compra. Para él, ir con apuro puede jugar en contra: “A comprar nunca se va con prisa. Si vas con prisa, o te engañan o te equivocás”, advirtió.

El video no tardó en viralizarse y superó los miles de “me gusta”, además de generar opiniones divididas entre los usuarios. Algunos coincidieron con su postura: “Siempre compré así, es más económico y podés hacer varias comidas”, escribió un usuario. Otros, en cambio, señalaron que no todas las carnicerías ofrecen el corte sin costo, lo que puede modificar la ecuación.

¿Cómo cortar un pollo en casa?

Carnicero explica cómo cortar el pollo en casa

Ante las consultas de usuarios que no cuentan con el servicio de trozado en sus carnicerías, Rubén compartió un paso a paso sencillo para hacerlo en casa:

Separar las alitas: sujetarlas con firmeza, ubicar la articulación y hacer un leve giro antes de cortar.

sujetarlas con firmeza, ubicar la articulación y hacer un leve giro antes de cortar. Cortar las patas: realizar un corte en la unión y luego separar ambas partes con las manos.

realizar un corte en la unión y luego separar ambas partes con las manos. Dividir el cuerpo: sostener la pechuga y ejercer presión para separar el pollo en dos mitades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA