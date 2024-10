La historia de Yvon Chouinard, el multimillonario que detestaba serlo y regaló su fortuna de US$3000 millones

En 2011, Patagonia publicó un anuncio en The New York Times con una foto de una chaqueta y la leyenda “No compres esto si no lo necesitas”. Desde entonces, ha seguido con esa línea, alentando a comprar prendas de Patagonia de segunda mano y a remendar en vez de botar. (En la imagen: "Mejor que nuevos")

Getty Images