La increíble historia del hombre que despertó y encontró un enorme buque de carga en el jardín de su casa

Un hombre en Noruega se despertó y descubrió que un enorme buque de carga se había encallado contra el jardín de su casa. El buque de 135 metros de eslora arremetió en el jardín de Johan Helberg a eso de las 05:00 horas locales del jueves, esquivando la casa por apenas unos metros.

Helberg solo llegó a enterarse de la conmoción por su alarmado vecino, que vio cómo el buque se dirigía directamente a la costa, en Byneset, cerca de Trondheim. “El timbre de la casa sonó en un momento del día en el que no me gusta contestar”, expresó Helberg al canal de televisión TV2. “Fui a la ventana y quedé muy asombrado de ver un gran buque”, añadió en una entrevista con el diario británico The Guardian.

“Tuve que estirar el cuello para ver la parte superior. Fue irreal. Cinco metros más al sur y hubiera entrado en el dormitorio”, señaló a la emisora estatal de Noruega. “No escuché nada”, añadió.

El buque de 135 metros de eslora arremetió en el jardín de Johan Helberg EPA

Su vecino Jostein Jorgensen contó que él se despertó con el sonido del buque a medida que se acercaba a toda máquina hacia tierra y corrió a la casa de Helberg para alertarlo. “Estaba seguro de que ya estaba afuera, pero no, no había señales de vida. Timbré a la puerta muchas veces y nada”, afirmó . “Y solo fue cuando lo llamé por teléfono que logré contactarlo”, le dijo a TV2.

“Accidente serio”

El carguero de bandera chipriota, el NCL Salten, tenía 16 personas abordo y navegaba rumbo suroeste por el fiordo de Trondheim hacia Orkanger cuando se desvió. Nadie resultó herido en el incidente. No se sabe qué fue lo que causó el choque y la Policía noruega informó que estaba investigando.

Helberg describió al barco como un "nuevo vecino corpulento" Norsk Rikskringkasting AS

“Es un vecino nuevo muy corpulento, pero pronto se irá”, ironizó Helberg sobre el barco.

La directora de NCL, que había alquilado el buque, expresó que fue un “accidente serio” y “estamos agradecidos de que nadie resultó herido”.

Según los informes, el mismo buque había encallado antes, en 2023, pero logró soltarse por su propia fuerza EPA

“En este momento, no sabemos qué causó el incidente y estamos esperando la conclusión de la investigación que se está llevando a cabo por las autoridades relevantes”, dijo la directora ejecutiva, Bente Hetland.

Helberg describió al barco como un "nuevo vecino corpulento" Norsk Rikskringkasting AS

Según los informes, el mismo buque había encallado antes, en 2023, pero logró soltarse por su propia fuerza.

*Por Francesca Gillett