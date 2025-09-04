La planta de interior que perfuma tu hogar y casi no necesita cuidados

La Hoya carnosa, también conocida como flor de nácar, flor de cera o flor de porcelana, es una planta trepadora muy apreciada por sus flores cerosas y aromáticas, su resistencia y facilidad de cultivo. Se trata de una especie que perfuma tu hogar y casi no necesita cuidados.

Según el sitio especializado Jardineríaon, es una planta muy resistente y fácil de cuidar, ideal tanto para interiores como exteriores. Prefiere ubicaciones con luz brillante pero indirecta, ya que el sol directo puede dañar sus hojas. La temperatura ideal para su desarrollo está entre los 15 y 26 °C, y no tolera heladas ni temperaturas inferiores a los 10 °C.

Es una especie ideal para principiantes o personas con poco tiempo para dedicarle al cuidado

El riego debe ser moderado, lo que permite que el sustrato se seque entre cada aplicación. En primavera y verano se recomienda regar cada 7 a 10 días, mientras que en invierno puede espaciarse a cada 2 o 3 semanas. Es importante evitar mojar las hojas para prevenir la aparición de hongos.

Por otro lado, el sustrato debe ser aireado y con buen drenaje, idealmente una mezcla de tierra universal, compost y perlita o fibra de coco. Durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), se puede fertilizar cada 2 a 4 semanas con productos específicos para suculentas o plantas trepadoras, y suspender la fertilización en otoño e invierno.

Cabe destacar que el sitio Greenmade.planet compartió en su cuenta de TikTok un video en el cual la jardinera explicó los detalles de la especie: “Hoy te muestro la flor de nácar, esta trepadora que tiene flores que parecen hechas de cera”. “Si en tu zona hiela, te conviene ponerla dentro, cerca de una ventana con mucha luz. No necesita muchos cuidados y crece muy rápido”, continuó.

Sus flores son muy aromáticas y pueden durar varias semanas (Foto de carácter ilustrativa: Pixabay)

Con respecto a cómo generar raíz, detalló: “Antes de cortar, desinfectamos las tijeras con un poco de agua y lavandina y cortamos varios gajos para poner en agua. Alrededor de un mes ya echan raíz y pasamos a sustrato y vas a ver en que en poquísimo tiempo se llena de hojas (...) Como es trepadora, te conviene colocarle algún soporte para que trepe y en primavera te va a llenar de estas maravillosas flores”.

Por último, la especialista en plantas que comparte información a través de su TikTok, @marantaplantas, dio información sobre esta planta y qué cuidados brindarle para que crezca y florezca: “Puede crecer en distintas condiciones de luz, pero si querés que crezca mucho y te dé flores, entonces tiene que estar pegada a una ventana. Sus hojas son cerosas, de un verde muy lindo, pero también está la Hoya Carnosa Crimson Queen, que es variegada y algunas hojas son rosadas también. Además, sus hojas son como gorditas y eso nos da la pauta de cómo es el riego".

Prefieren luz indirecta y ambientes húmedos, pero también son bastante accesibles para cultivo en interiores (Foto de carácter ilustrativa: Pixabay)

Y siguió con detalles sobre el tipo de aroma que brinda: “De muy bajo mantenimiento, la vas a querer regar cada vez que el sustrato se haya secado por completo. Es una excelente planta colgante, pero también trepadora, así que la podés tener con tutor o trepada a una pared. Sus tallos tienen raíces aéreas que le hacen muy fácil la tarea de trepar. La Hoya florece en primavera-verano y tiene un aroma dulce, como a fresias con miel, riquísimo, superintenso”. Por último, recordó que para que dé flores es fundamental utilizar un fertilizante que tenga nitrógeno, fósforo y potasio y algas marinas.