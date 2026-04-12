Estas son las cuatro plantas de interior más fáciles de mantener

La tendencia de cultivar plantas de interior en agua dejó de ser una rareza botánica para convertirse en una alternativa estética, práctica y sorprendentemente sostenible dentro de los hogares urbanos. En departamentos con poca luz, espacios chicos o para quienes buscan reducir el mantenimiento, la hidropropagación —el cultivo sin sustrato, solo con agua— ofrece una vía accesible para sumar verde sin las exigencias tradicionales de la jardinería. Además, permite observar el crecimiento de las raíces, un detalle que aporta un componente decorativo y casi hipnótico que muchas personas valoran tanto como el follaje.

Aunque no todas las especies se adaptan a este método, algunas plantas de interior responden de manera excepcional. Su capacidad para desarrollar raíces fuertes en agua, tolerar cambios de temperatura y prosperar sin nutrientes del suelo las convierte en aliadas ideales para quienes buscan un hogar más natural sin recurrir a macetas pesadas ni tierra. En este contexto, cuatro especies se destacan por su resistencia, su belleza y su facilidad de cuidado: el potus, la monstera adansonii, el singonio y la drácena.

Las plantas en agua son perfectas para decorar los interiores de manera fácil y económica (Foto: Redes Sociales)

La más popular

El potus, quizá la planta más popular en oficinas y departamentos, es también la más agradecida a la hora de vivir en agua. Sus tallos enraizan con rapidez y pueden mantenerse durante años en un simple frasco de vidrio, siempre que el agua se renueve con frecuencia. Su crecimiento es constante y su versatilidad permite ubicarlo en estantes altos, repisas o incluso colgantes, donde sus hojas en forma de corazón caen con naturalidad y aportan un toque selvático sin esfuerzo.

Al potus se lo puede tener en una maceta o recipiente con agua y colocar en un espacio donde se luzca su crecimiento colgante Pexels

La que está de moda

La monstera adansonii, conocida por sus hojas perforadas, se convirtió en un ícono del diseño interior contemporáneo. Aunque suele cultivarse en maceta, responde muy bien al agua si se seleccionan tallos jóvenes y se evita la exposición directa al sol. En este formato, su estética se potencia: las raíces blancas y gruesas se vuelven parte del atractivo visual, y la planta mantiene su forma compacta, ideal para mesas auxiliares o escritorios.

Responde muy bien al agua si se seleccionan tallos jóvenes y se evita la exposición directa al sol unsplash

La que va del verde al rosado

El singonio, por su parte, ofrece una paleta de colores que va del verde intenso al rosado, según la variedad. En agua desarrolla raíces finas y abundantes, y su crecimiento es más lento que en tierra, lo que lo vuelve perfecto para quienes prefieren plantas que no se desborden. Su capacidad para adaptarse a ambientes húmedos y su tolerancia a la sombra lo convierten en un candidato ideal para baños o cocinas, donde otros ejemplares suelen sufrir.

En agua, su crecimiento es más lento que en tierra; en esta foto es la primera a la izquierda Gentileza Potit

La más elegante

La drácena completa este grupo con una presencia más vertical y elegante. Sus hojas largas y estilizadas aportan un aire minimalista, y su mantenimiento en agua es sorprendentemente sencillo. Requiere menos cambios de líquido que otras especies y tolera bien la luz indirecta, lo que la hace adecuada para rincones donde se busca un toque verde sin ocupar demasiado espacio visual.

La drácena marginata tolera poca luz y riegos espaciados, manteniendo su crecimiento. Foto: FreePik

Más allá de la estética, cultivar plantas en agua implica un cambio en la relación con el cuidado cotidiano. No hay riesgo de exceso de riego, no hay plagas asociadas al sustrato y la limpieza del entorno es más simple. Sin embargo, este método también exige constancia: el agua debe renovarse cada una o dos semanas, los recipientes deben mantenerse limpios y, en algunos casos, es recomendable agregar unas gotas de fertilizante líquido para suplir los nutrientes que la tierra naturalmente aportaría.

La casa “verde” sin tierra no es una utopía ni una moda pasajera. Es una respuesta creativa a los desafíos del espacio, del tiempo y del ritmo urbano. Y, sobre todo, es una invitación a redescubrir que incluso un simple vaso de agua puede convertirse en el punto de partida para un hogar más natural y más humano.