Qué significa tener calas en tu hogar y cuál es la ubicación perfecta para colocarlas

Las calas, también conocidas como Zantedeschia, son una de las flores más elegantes y por eso son recomendadas por los diseñadores de interior para sumarlas como un detalle natural al hogar. Pero más allá de su belleza, esta planta también posee una gran fuerza que, según algunas corrientes como el Feng Shui, puede influir en la energía de los espacios.

Originarias de África, las calas crecen de forma natural tanto en zonas húmedas como secas, lo que las convierte en plantas resistentes y adaptables. Tradicionalmente, se las asocia con la pureza, la elegancia y la renovación. Sin embargo, dentro del Feng Shui, también pueden representar introspección y cierta carga emocional, lo que hace que su ubicación dentro del hogar sea clave.

Según esta filosofía oriental, no se recomienda colocar calas en espacios centrales del hogar; entre ellos se encuentran:

Living

Cocina

Dormitorio

Salas de estar

Baños

Las calas son una de las flores más elegantes del jardín (Foto: FreeP¡CK)

El motivo es que, al simbolizar pensamientos profundos o introspectivos, podrían interferir con la energía positiva que se busca potenciar en estos ambientes. En cambio, los lugares perfectos para colocarlas y atraer el equilibrio son:

Balcones

Terrazas

Patios

En estos lugares, su energía fluye sin quedar “estancada” dentro del hogar. En caso de no contar con exteriores, una alternativa válida es colocarlas cerca de una ventana. De esta manera, la energía que transmiten se dirige hacia el exterior, evitando impactar directamente en el ambiente interno.

¿Cómo cuidarlas para que duren más?

Además de su valor simbólico, las calas son plantas duraderas y muy fáciles de mantener. Según el portal especializado en jardinería Verde es vida, algunas de las claves para mantenerlas son:

Luz : necesitan un espacio luminoso pero fresco. Se debe evitar el sol directo intenso.

: necesitan un espacio luminoso pero fresco. Se debe evitar el sol directo intenso. Riego : mantener la tierra húmeda sin que llegue a secarse. Por lo que se debe regar al menos una vez al día.

: mantener la tierra húmeda sin que llegue a secarse. Por lo que se debe regar al menos una vez al día. Abono : fertilizar la planta cada 15 días para potenciar la floración.

: fertilizar la planta cada 15 días para potenciar la floración. Plagas : pueden verse afectadas por hongos o arañas en ambientes poco ventilados o muy secos, por lo que se debe estar atento a estas plagas para cuidar su correcto florecimiento.

: pueden verse afectadas por hongos o arañas en ambientes poco ventilados o muy secos, por lo que se debe estar atento a estas plagas para cuidar su correcto florecimiento. Postfloración: requieren un período de descanso en invierno, suspendiendo el riego y guardando el rizoma.

Un dato importante es que la savia de esta planta puede ser irritante, por lo que se recomienda manipularla con guantes para no lastimar la piel.

¿Cómo cuidar las calas para que florezcan de la mejor manera?

¿Cuándo es el mejor momento del año para plantarlas?

Para quienes deseen tener calas en casa desde cero, el momento de plantación es clave para asegurar una buena floración. La mejor época para plantar calas es a fines del invierno o comienzos de la primavera, cuando las temperaturas empiezan a elevarse. En Argentina, esto corresponde a los meses que van de agosto a octubre. En zonas más cálidas del territorio nacional también pueden plantarse un poco antes, siempre evitando las heladas.

Este período no es casualidad, sino que le permite a la planta desarrollar sus hojas y flores durante la primavera y el verano, cuando las condiciones de luz y temperatura son las más favorables.