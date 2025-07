Las cinco preguntas que hay que responder para alejar el enojo o la tristeza, según un psiquiatra

Cada vez más personas caen en un patrón mental tan habitual como invisible: el círculo vicioso de pensamientos autodestructivos. Esta dinámica interna, muchas veces relacionada con el enojo y la tristeza, puede encerrar a quien la padece en una cárcel emocional llena de inseguridades, culpas y temores. Romper con ese ciclo no es tarea fácil, sin embargo, hay técnicas que recomiendan los especialistas para poder mejorar.

El psiquiatra Daniel Amen compartió en el pódcast The Diary of a CEO una estrategia eficaz para recuperar el control mental cuando todo parece desmoronarse, y que consta de cinco preguntas. “Detener los pensamientos negativos no es complicado, pero debe convertirse en una práctica constante”, afirmó.

El psiquiatra es una eminencia dentro de su campo de estudio (Captura: The Diary Of a CEO)

Según el experto cada pensamiento desencadena una reacción química inmediata en el cuerpo. Cuando aparece una idea triste, el cerebro libera sustancias que provocan malestar, por eso las manos se enfrían y sudan, la respiración se acelera y los músculos se tensan. En contraste, un pensamiento positivo genera el efecto contrario: las manos se calientan y se secan, la respiración se regula y el corazón late con mayor armonía.

Amen propuso un ejercicio simple pero poderoso para contrarrestar el pensamiento negativo y verificar si la afirmación que uno tiene en la mente puede ser cierta. Por ejemplo, ante la idea “Tana nunca me escucha” —refiriéndose a su esposa—, sugirió pensar: “Tana sí me escucha”. De ese modo, se puede reflexionar si esa frase también es verdadera.

Este cambio de perspectiva ayuda a liberarse del peso emocional que imponen los pensamientos negativos. “Les pido a mis pacientes que escriban sus 100 pensamientos más perturbadores y apliquen esta técnica. Para cuando llegan al número 30, ya los dejaron de afectar”, relató en la entrevista que alcanzó más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

Cómo romper el ciclo de enojo o tristeza con el ejercicio de las 5 preguntas

Amen sugirió que se debe aplicar una rutina mental fácil de seguir que tiene resultados palpables en la psicología de cada individuo. Es un ejercicio interno que ayuda a pasar los momentos de crisis y permite encausar el pensamiento hacia lugares más positivos. “Cada vez que te sientas triste, enojado o fuera de control, escribí lo que estás pensando y respóndete las cinco preguntas”.

Las cinco preguntas que el psiquiatra recomendó hacerse a uno mismo sobre el pensamiento de enojo o tristeza son:

¿Es cierto?

¿Es absolutamente cierto?

¿Cómo me siento cuando tengo este pensamiento?

¿Cómo actúo cuando tengo este pensamiento?

¿Cuál es el resultado de tener este pensamiento?

Los malos pensamientos tienen consecuencias palpables en el cuerpo (Foto ilustrativa) Getty Images

Luego, el experto recomendó dar un siguiente paso para profundizar y lograr mejores resultados. Se puede agregar tres preguntas más que servirán como contraste de lo anterior:

¿Cómo me sentiría sin este pensamiento?

¿Cómo actuaría sin este pensamiento?

¿Cuál sería el resultado de no tener este pensamiento?

Según explicó, el efecto de este trabajo mental va más allá del plano emocional, ya que esta tarea transforma el cerebro a nivel físico, lo que tiene consecuencias inmediatas en el cuerpo. “Pensar en forma negativa o positiva de manera repetida modifica la estructura cerebral”, advirtió.