Las siete frases frecuentes con las que una persona narcisista busca hacer daño

Cada individuo tiene su personalidad y su forma de relacionarse con los demás. Sin embargo, cuando se trata de vincularse con personas que padecen determinados trastornos, es mejor saber cómo hacerlo. En el caso de las personas narcisitas, hay que tener en cuenta distintos aspectos. De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno de la personalidad narcisista es “una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad”. Estas personas necesitan y buscan demasiada atención y quieren que los demás los admiren.

“Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás”, se detalla en el sitio especializado en salud. Otra de las características de las personas narcisitas es que no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente ante la más mínima crítica. Este trastorno causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales que comprenden el trabajo, las amistades o la familia.

Este trastorno afecta más a los hombres que a las mujeres y, por lo general, comienza en la adolescencia o a principios de la adultez (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por eso, Cortney Warren, psicóloga licenciada en la Universidad de Harvard que colaboradora del sitio estadounidense CNBC, escribió un artículo titulado Psychology and Relationships ‘Highly narcissistic’ people love to say these 7 phrases—here’s how to respond en el que explica cuáles son las frases típicas que utilizan los narcisistas y cómo se les puede responder para evitar caer en su manipulación. "Este enfoque egocéntrico en sus propias necesidades suele ir en detrimento de quienes los rodean, lo que dificulta la comunicación con ellos. Podés sentirte ignorado, criticado o invisible“, explicó la especialista.

Además, brindó detalles sobre las características de este trastorno: “Las personas con rasgos narcisistas suelen tener una idea exagerada de sus propios talentos, logros e importancia en el mundo. Son sensibles a las críticas y les cuesta sentir empatía o aprecio por los demás".

En general, las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Siete frases típicas de un narcisista con las que busca hacerte daño

“Tenés suerte de que me importe” . Las personas narcisistas se consideran especiales y superiores a los demás. Creen que los otros deberían sentirse agradecidos de estar con ellos , ya que los consideran imperfectos. Otras frases similares son “no me merecés” y “deberías sentirte aliviado de que no te haya eliminado de mi vida”.

. Las personas narcisistas se consideran especiales y superiores a los demás. , ya que los consideran imperfectos. Otras frases similares son “no me merecés” y “deberías sentirte aliviado de que no te haya eliminado de mi vida”. “Sos tan patético” . Muchos narcisistas se sienten todo el tiempo decepcionados por las personas que los rodean. Por eso, es probable que puedan menospreciar con insultos o frases que hieren los sentimientos ajenos . Otras frases pueden ser “sos un completo perdedor” y “nadie más querría estar vos jamás”.

. Muchos narcisistas se sienten todo el tiempo decepcionados por las personas que los rodean. Por eso, es probable que puedan . Otras frases pueden ser “sos un completo perdedor” y “nadie más querría estar vos jamás”. “Me necesitás” . Los individuos que padecen el trastorno de la personalidad narcisista generalmente recurren a tácticas manipuladoras como amenazas o intimidación para hacer creer a los demás que dependen de ellos y, así, poder mantener a las personas involucradas en la relación de dependencia porque se sienten más seguros cuando mantienen el control. Frases similares: “tené cuidado o me alejarás” y “te voy a arruinar la vida si me traicionás, y nadie querrá estar asociado a vos”.

. Los individuos que padecen el trastorno de la personalidad narcisista generalmente para hacer creer a los demás que dependen de ellos y, así, poder mantener a las personas involucradas en la relación de dependencia porque se sienten más seguros cuando mantienen el control. Frases similares: “tené cuidado o me alejarás” y “te voy a arruinar la vida si me traicionás, y nadie querrá estar asociado a vos”. “Estás equivocado al sentirte así” . A estas personas les resulta difícil empatizar con los demás . Como resultado, les cuesta ponerse en el lugar de los otros y no pueden salir de sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias. Otras frases frecuentes son “mis sentimientos importan más que los tuyos” y “casi siempre tengo razón.”

. A estas personas . Como resultado, les cuesta ponerse en el lugar de los otros y no pueden salir de sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias. Otras frases frecuentes son “mis sentimientos importan más que los tuyos” y “casi siempre tengo razón.” “Todos son unos inútiles” . Los narcisistas tienen un fuerte deseo de sentirse superiores a los demás . Y, sin dudas, la principal forma de lograrlo es menospreciar a las personas; para ello, hacen comentarios negativos sobre otros. Algunas frases similares son: “Tu amigo es un inútil, ¿por qué andás con él?“ y “esta gente no tiene nada que ofrecerme”.

. Los narcisistas . Y, sin dudas, la principal forma de lograrlo es menospreciar a las personas; para ello, hacen comentarios negativos sobre otros. Algunas frases similares son: “Tu amigo es un inútil, ¿por qué andás con él?“ y “esta gente no tiene nada que ofrecerme”. “Me siento así por tu culpa” . Cuando un narcisista se siente molesto culpa a los demás por sus sentimientos . Ellos no quieren hacerse cargo, en lugar de reconocer su responsabilidad en la situación, la ignoran. Entre las frases similares se encuentran: “si simplemente hicieras lo que te pedí, no estaría tan enojado ahora” y “no estaría gritando si no me hicieras enojar tanto”.

. Cuando un narcisista se siente molesto . Ellos no quieren hacerse cargo, en lugar de reconocer su responsabilidad en la situación, la ignoran. Entre las frases similares se encuentran: “si simplemente hicieras lo que te pedí, no estaría tan enojado ahora” y “no estaría gritando si no me hicieras enojar tanto”. “No tengo tiempo para esto”. Las personas con tendencias narcisistas son expertas en evadir la comunicación. Simularán que nada les sucede. Pueden decir también: “Estoy bien, ¿de qué estás hablando?“.

¿Cómo responderle a un narcisista?

Cortney Warren, además, brindó información sobre cuál es la mejor manera de contestarle a un narcisista: “No reaccionar en absoluto”. La especialista comentó que puede servir hacer una pausa, pero no hay que abandonar la conversación por completo. Tampoco hay que alterarse, gritar ni ponerse a la defensiva.

Las mejores frases para contestar a un individuo que padece trastorno de la personalidad narcisista son:

“Te escucho, simplemente no estoy de acuerdo con lo que decís/pensás/sostenés”.

“Gracias por compartir tu perspectiva. Si estás dispuesto a escuchar la mía, puedo compartirla”.

“Parece que estás sintiendo muchas cosas ahora mismo. Estoy acá para escucharte si querés, pero si me menospreciás o intentás lastimarme a propósito, me alejaré porque no es sano que me insulten”.

“Quiero que sepas que escucho tu perspectiva/forma de pensar. Simplemente, yo tengo una diferente, y me parece bien”.