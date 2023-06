Quisieron estafarla por teléfono y les dio la respuesta más inesperada del mundo

escuchar

En Twitter, un usuario contó una historia que sorprendió a más de uno en su timeline. En la Provincia de Buenos Aires, una mujer quiso ser estafada por unos delincuentes de manera virtual. Sí, tal cual se lee: quería ser estafada. A raíz de ello, la publicación se convirtió en viral por la reacción inesperada de la protagonista.

“Hasta dormida es la mente más rápida del oeste”, explicó el usuario @Namekense, quien detalló punto por punto una historia que suele ser habitual, pero que fue desactivada por completo por esta mujer. “Intentaron extorsionar a mi vieja a las 4 de la mañana desde el teléfono fijo”, explicó y adjuntó un chat de WhatsApp donde se ve una conversación en horas de la madrugada.

En dicha conversación, se ve a la mamá de esta persona que viralizó el tuit, preocupada por lo que pasó y de inmediato, le dio alerta a su hijo. “Un tipo llorando me dijo: ‘Hola Ma, nos entraron a robar, me golpearon y me cortaron una oreja’”, explicó en el chat. Y agregó, en esa misma línea: “Le digo: ‘¿Y cómo, de dónde me llamás Federico?’”.

Una estafa por WhatsApp fue desactivada de una manera inesperada

Luego de adivinar la estrategia de los estafadores, su hijo la felicitó por no caer en la trampa y la mujer siguió con el hilo de la conversación: “Me contesta: ‘De casa, los tipos siguen acá y me dicen que si no pagan 50 mil dólares me matan”. En medio de una situación dramática, donde la cabeza fría es fundamental para no cometer errores, la mamá de Federico descartó de plano el hecho de desembolsar semejante suma de dinero, la cual aseguró que no tenía.

Al finalizar el diálogo entre madre e hijo, la persona que recibió la llamada les explicó a los delincuentes, que se hacían pasar por Federico, que no era posible ese rescate económico y cerró con un desenlace inesperado: “‘No, Federico, arreglate’. Y les corté”.

Con 3000 retuits y 10 mil likes (también llamados “me gusta”) este contenido se viralizó a tal punto de recibir muchos comentarios de experiencias similares, que no llegaron a buen puerto debido a la entereza de la persona amedrentada. “Mi abuelo vive en Mardel, nosotros en el conurbano. Hace como 15 años le dijeron que habían matado a la novia de mi tío y la tiraron al Riachuelo y que mi tío corría el mismo camino si no dejaba en la esquina de su casa una bolsa con dólares. Todos los datos coincidían, era de noche” y “Hace años en casa hicieron lo mismo de madrugada también, mi vieja toda dormida corrió al teléfono, lloraba alguien de fondo y una voz decía que nos tenían secuestrados a mi viejo y a mí, ‘¿Ah si? Bueno déjalos ahí que yo quiero seguir durmiendo’ contestó, jaja”, fueron las menciones destacadas a un posteo que despertó otras situaciones similares, con el mismo final, sin caer en la desesperación propuesta por los delincuentes, quienes apuntan a temas familiares para atemorizar y así sacar un rédito meramente económico en términos de rescate.

