Le hackearon el celular a su amiga, el estafador le habló y todo terminó de la manera menos pensada

Catalina García, una mujer oriunda de Chile, compartió en redes sociales la peculiar situación que vivió. Una de sus amigas fue hackeada y, en vez de tratar de estafarla, el ciberdelincuente que tenía control de la cuenta prefirió coquetearle. Tras lo ocurrido, la joven publicó en X capturas de pantalla del curioso momento, en donde se ve que el hombre le envió un mensaje haciéndose pasar por su amiga, pero ella le dijo que sabía que el dispositivo estaba hackeado.

En diálogo con el medio chileno Las Últimas Noticias, García comentó que el tono de los textos y el contenido no concordaban con lo que su amiga le había mandado por Instagram. Además, había utilizado expresiones poco comunes que le hicieron encender las alertas.

Para su sorpresa, el hacker le envió mensajes diciéndole que “estaba hermosa” y que tenía 28 años. “Cosita rica, dejé tu número guardado, bella, para que nos conozcamos”, le escribió en algunos de los textos. Después, la joven le preguntó si no la iba a estafar y él respondió que con ella prefería casarse. “Si estás hermosa”, agregó. “Para qué robarte si mejor puedo conquistarte”, le dijo junto a varios emojis.

De un momento a otro, el estafador intentó conquistarla (Captura: X)

La joven compartió las capturas del ida y vuelta (Captura: X)

De acuerdo con sus declaraciones para el medio antes mencionado, la usuaria se molestó al inicio, pero luego le causó gracia la situación. “Me descolocó la respuesta y el ladrón comenzó a coquetearme. Al principio, esto me generó rabia, pero luego pasé a la risa, porque era demasiado inverosímil lo que me estaba pasando”, comentó. Asimismo, reveló que el ciberdelincuente no solo había hackeado la cuenta de WhatsApp de su amiga, también había conseguido acceso a sus credenciales en Instagram y Facebook.

Los consejos de ciberseguridad del hacker

La joven chilena aprovechó su conversación con el hacker para pedirle consejos de ciberseguridad. “No des ningún dato personal de vos si te llaman de un banco. Si necesitas hacer un trámite, anda personalmente. No te metas en enlaces ni mucho menos des códigos”, le escribió el hombre.

Por último, el hombre le dio unos consejos para protegerse de los delitos cibernéticos (Captura: X)

Para finalizar, la joven reflexionó sobre el inesperado lado humano de los estafadores. “Siempre es raro ver el lado humano de los delincuentes. Sé que genera rabia y frustración que quieran robar, pero que me sacara el enojo con sus piropos me permitió ver todo este lado de la operación”, concluyó.

*Por Sofía Arias Martínez