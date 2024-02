escuchar

Este miércoles, en los Estados Unidos, Lionel Messi volvió a brillar en el Inter Miami por la primera fecha de la Major League Soccer (MLS). Su equipo le ganó por 2-0 al Real Salt Lake y comenzó con el pie derecho en la competición que los tiene como grandes favoritos a quedarse con el título.

Como sucede en cada partido de local, la familia de Leo dice presente y uno de sus hijos, Mateo Messi, suele ser protagonista de algunas situaciones curiosas. En este caso particular, el pequeño se encontraba concentrado en un juego llamado Pop It, el cual tiene la finalidad de combatir el estrés y ayudan a estimular determinadas habilidades en los niños.

Mateo Messi con su Pop It mientras David Beckham pasa por enfrente suyo

La palabra Pop It que le da nombre al juego puede traducirse con la expresión “apretalo” y consiste en una bandeja multicolor con diferentes esferas que al presionarlas se hunden y provocan un sonido particular que alienta a continuar con el proceso. Otra de las grandes particularidades de este juego es que no está encasillado para una cierta edad, lo que lo hace sumamente inclusivo y resulta estimulante para quienes deseen combatir el estrés y la ansiedad.

En el caso particular de Mateo se lo observó sentado en una butaca, concentrado en su accionar, mientras la cámara siguió los pasos de David Beckham, uno de los dueños del Inter Miami, quien saludó en primer lugar a Jorge Messi y luego a Antonela Roccuzzo con un cálido abrazo.

El Pop It y sus diferentes formas Shutterstock

Diagramado en los años 70 por una empresa israelí llamada Theora Design, estas siliconas se convirtieron en un boom con el paso de los años y es por eso que se debieron crear diferentes tipos de moldes como unicornios, figuras del among us, relojes, entre otras figuras que llaman la atención por las diferentes gamas de colores que emulan a un arcoíris.

Comercializado en jugueterías, este juego puede ser adquirido de manera presencial y también online de acuerdo al gusto del consumidor. A la hora de conocer los precios, quien quiera adquirir el mismo modelo que tiene Mateo Messi deberá desembolsar una suma cercana a los 10 mil pesos.