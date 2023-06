Los memes para la familia Messi por su llegada al Inter Miami: “Hoy tenés soccer”

escuchar

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, comunicó este miércoles en una entrevista que decidió jugar en el Inter Miami, que milita en la Major League Soccer (MLS). La franquicia, cuyo accionista más famoso es el exjugador inglés David Beckham, está ubicada en una de las ciudades con mayor población latina de Estados Unidos. Lugar poco habituado al fútbol, en las redes sociales, los usuarios se permitieron algunas bromas sobre la presencia de la familia argentina en Florida.

“Mateo Messi cuando Antonela le diga hoy tenés soccer”, “Messi llegando a su segundo entrenamiento en el país donde le dicen ‘soccer’ al futbol”, “Messi explicando que se dice FULBO y no soccer”, “Che Anto, ahí Beckham nos va poner una teacher for aprender english”, fueron algunos de los mensajes más ingeniosos que pudieron leerse. Además, hubo alusiones al vínculo entre Messi y Beckham. Por ejemplo, la embajada de Inglaterra en Argentina, publicó: “¿Messi y Beckham en la misma noticia? No puedo más”.

Lionel Messi jugará en la MLS Captura Twitter

Lionel Messi jugará en la MLS Captura Twitter

Lionel Messi jugará en la MLS Captura Twitter

Lionel Messi jugará en la MLS Captura

Lionel Messi jugará en la MLS Captura Twitter

A través de un comunicado oficial, la MLS informó: “Estamos encantados que Lionel Messi haya declarado que su intención sea unirse al Inter de Miami y la Major League Soccer en este verano. A pesar de que resta trabajo para formalizar el acuerdo, esperamos darle la bienvenida a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos a nuestra liga”.

En una nota reciente para ESPN, Beckham confesó su admiración por La Pulga, y no dudó en elegirlo como el jugador que más disfruta ver: “Amo a Messi por muchas razones. Lo amo porque es un gran jugador, tiene una gran personalidad, es una gran persona... Creo que lo que todos aman de él es cómo juega a la pelota; lo hace con pasión, juega de una forma muy libre... en este último Mundial, la forma en la que jugó para su país... Y ganar la Copa como la ganó, fue un momento increíble para él. Yo amo ver jugadores así”

Por su parte, el F.C. Barcelona, otro de los clubes a la expectativa por el futuro futbolístico de Messi, emitió un frío descargo: “El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça, ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”.

El siguiente párrafo, por su parte, cuenta con una crítica poco sutil al nivel futbolístico de la liga estadounidense: “El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”.

Messi y su anuncio final: "Seguiré mi camino en Miami"

En la entrevista que le dio a los medios Sport y Mundo Deportivo, Messi explicó que elegía Inter Miami con el objetivo de tener mayor tranquilidad en “el día a día”, luego de “dos años difíciles” en París. “Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. (...) También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, concluyó.

LA NACION