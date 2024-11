Máxima Zorreguieta causó sensación con su diverido look reciclado: colores estridentes, flecos y puntillas

En los once años que lleva como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta se ocupó siempre de evidenciar, a través de su guardarropa, su compromiso con el medio ambiente. Además de su simpatía, carisma y cercanía con la gente, se caracteriza por ser una de las mayores impulsoras de la moda circular. A diario usa prendas “recicladas” y demuestra que no es necesario estrenar ropa para todos los eventos y que, cuando la combina con los accesorios apropiados, se pueden crear looks completamente nuevos. Esta semana la monarca dio cátedra de moda al volver a ponerse uno de sus vestidos favoritos: una pieza azul con flecos, piedras y puntillas.

El martes, tras cumplir compromisos en la ciudad de Utrecht, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima se trasladaron de vuelta a Ámsterdam para encabezar un evento en el Palacio Real. Según explicó la casa Orange - Nassau en el posteo que hizo en redes sociales, el monarca fue el encargado de entregar el Premio Erasmus que reconoce anualmente a una persona o institución que hizo “una contribución extraordinaria a los ámbitos de las humanidades, las ciencias sociales o las artes, tanto en Europa como en otros lugares”. El elegido de este año fue el escritor indio Amitav Ghosh.

El rey Guillermo y la reina Máxima estuvieron en el Palacio Real para la entrega del Premio Erasmus(Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Si bien fue el rey quien entregó la distinción en el escenario, en el salón también estuvieron la princesa Beatriz y su hermana, la princesa Irene y también la reina Máxima. Fiel a su estilo, la monarca nacida en la Argentina se lució con su outfit. Lejos de elegir una prenda sobria en gris o negro, optó por algo colorido y llamativo.

Para la entrega de premios en el Palacio Real, Máxima Zorreguieta lució un colorido vestido azul con flecos, piedras y puntillas (Foto: Instagram @paleisamsterdam)

Zorreguieta llevó un vestido midi al cuerpo de manga de Claes Iversen, una de sus firmas favoritas. La parte superior era turquesa y desde los hombros hacia abajo se transformaba en un azul petróleo. Lo más llamativo fueron los apliques. En la parte de los hombros tenía una puntilla amarilla con piedras doradas y a la altura de la cintura una roja, la cual definía la silueta. Los bordes de las mangas moradas, también tenían los mismos adornos.

La reina combinó el colorido vestido con un par de aros colgantes de piedras azules y se recogió el cabello en un rodete (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En cuanto a la parte inferior del vestido, tenía ribetes amarillos, rojos y morados, pero con un toque distintivo: flecos rosados en la parte alta de la falda y en el borde flecos turquesas. Se trató de un diseño llamativo y colorido pero al mismo tiempo reciclado, puesto que lo usó varias veces en los últimos años. En esta oportunidad, lo combinó con un par de stilettos en un tono bordó y añadió varias pulseras y anillos y unos elegantes aros con piedras azules.

El look monocromático de Máxima Zorreguieta que se robó todas las miradas y le valió muchos elogios

Antes de la actividad en el Palacio Real de Ámsterdam, los reyes estuvieron en la ciudad de Utrecht para reconocer a doce organizaciones sociales que completaron de manera exitosa el Programa de Crecimiento del Fondo Orange, según explicó la casa real en un comunicado. En un video que compartió el sitio especializado Blauw Bloed (EO) se pudo ver el elegante y sofisticado look monocromático que lució la reina.

Zorreguieta vistió un traje de saco y pantalón en color marrón claro con un cinturón ancho para definir la cintura. Lo combinó con un tapado a tono sobre los hombros y añadió unos zapatos de tacón en color beige. Añadió un prendedor dorado, cartera a tono y un par de aros. A los fans les encantó su estilo y no dudaron en elogiarlo. “Máxima es de un gusto exquisito, es distinguida, elegante, pero lo mejor es su simpatía, su sonrisa”; “¡Qué elegancia! ¡Es una reina de la A hasta la Z!”, y “Bella y simpática Máxima”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.