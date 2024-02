escuchar

Rojo, azul, rosa, bordó y marrón. Esos son algunos de los colores que predominan en el guardarropa de Máxima Zorreguieta. Asimismo, hay ciertas piezas que infaltables como los pantalones, blusas, polleras y stilettos, además de diversos abrigos que siempre le agregan su toque personal al look. Justamente, en la más reciente actividad que tuvo, deslumbró con un elegante outfit monocromático de cuatro piezas en tonos nude y blanco, con el cual se robó todas las miradas.

La monarca opta siempre por estar elegante pero cómoda. Si bien en los eventos reales se luce con deslumbrantes vestidos, joyas y brillantes tiaras, en las recorridas solidarias que realiza a diario usa trajes o polleras al cuerpo combinados con blusas. ¿Los infaltables? Los zapatos de taco, ya sean stilettos o botas, siempre a tono con el resto del outfit. Asimismo, y aunque suele combinar colores y texturas, los looks monocromáticos son de sus preferidos.

El 22 de febrero, Zorreguieta visitó la sede de Scouting Albert Schweitzer en la ciudad de Woerden. Allí participó de una reunión de exploradores de Scouting Nederland bajo el lema “Los jóvenes líderes dan forma al futuro”. Según la publicación que realizó la cuenta de Instagram oficial de los reyes de los Países Bajos, Máxima conversó con los presentes, “sobre su experiencia en el desarrollo de liderazgo personal y habilidades que los ayudan a avanzar en la sociedad”.

Máxima Zorreguieta participó de una reunión de exploradores de Scouting Nederland (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La monarca está muy comprometida con este tiempo de actividades y en su agenda se suelen incluir visitas a escuelas, centros de reciclajes e institutos de arte. No solo se interioriza en los distintos proyectos, sino que también mantiene profundas conversaciones con las personas que trabajan en los distintos espacios. Para ella, el contacto cara a cara es fundamental.

Pero, durante participación a la reunión de exploradores, hubo algo más que no pasó inadvertido: su look monocromático de cuatro piezas. La madre de Amalia, Alexia y Ariane se lució con una polera mangas largas en color blanco que combinó con un blazer sin mangas del mismo color con un pantalón tiro alto haciendo juego con un cinturón de la misma tela. ¿El toque final? Un elegante abrigo, para enfrentar el frío europeo, que se complementó perfectamente con el resto de las prendas. Cuando ingresó al establecimiento se lo quitó para estar más cómoda.

El look monocromático de Máxima (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Máxima Zorreguieta eligió un blazer y un saco en blanco (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En cuanto al calzado, para esta oportunidad eligió unas botas altas de taco en color nude. Si de accesorios se habla, lució aros y pulseras en dorado, junto a su infaltable reloj. Para el rostro optó por un sutil maquillaje y se dejó el cabello suelto.

El sofisticado tapado manga corta con el que Máxima le dio un toque chic a su look monocromático

Días atrás, Zorreguieta tuvo en su agenda una visita a De Jojo, un centro de reuniones que abre sus puertas para aquellos que no tienen donde ir y les ofrecen un espacio para alimentarse y aprender diversas actividades manuales. La reina se interiorizó en el proyecto, visitó las instalaciones y, como no podía ser de otra manera, su outfit no pasó inadvertido.

Fiel a su estilo, en dicha ocasión eligió un look monocromático en gris: pantalones que combinó con una blusa manga tres cuarto. Agregó un cinturón y una cartera a tono para llevar sus artículos personales. De accesorios, sumó unos aros, un reloj y un par de pulseras doradas y plateadas.

No obstante, la prenda protagónica fue el abrigo que usó para combatir el invierno europeo: un tapado de mangas cortas en color gris, en un tono más oscuro que el resto del outfit. De esta manera le dio su toque personal al look con una pieza que, sin dudas, no pasó inadvertida.