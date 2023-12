escuchar

La llegada de Internet, a lo largo del tiempo, simplificó diversas situaciones. Las distancias se pueden acortar y el tiempo para obtener respuestas también. Por eso, en un mundo donde la instantaneidad es frecuente, se viralizó un particular mensaje que recibió un hombre... con 12 años de demora. El protagonista lo compartió en X (ex Twitter), se volvió viral y causó risas.

“Hola. Somos una pareja de 30 y 32 años, interesados en ver el piso. Con trabajo desde hace 8 años. Saludos, Miguel Ángel”, fue el mensaje que un joven que buscaba alquilar un departamento en Madrid, España, le envió a un propietario mediante una página que ofrece este tipo de servicios. El aviso podría ser uno más de los miles que se envían con este fin, pero el autor se mostró sumamente sorprendido al recibir una respuesta casi 12 años más tarde.

Un hombre mostró el particular mensaje que recibió al solicitar alquilar un departamento (Captura X)

El dueño de la propiedad respondió: “Llamame por teléfono mejor, he estado fuera el fin de semana y no he visto nada hasta ahora”. Y detalló: “Me comunico mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado, y los miro debes en cuando. Un saludo y disculpa por no contestar antes”.

Esta situación dejó sin palabras a Miguel Ángel, a tal punto que las compartió en las redes sociales e indicó que la situación le parece divertida ya que considera que “se le hizo largo el finde” en el que celebró una tradicional festividad. Como así también destacó la advertencia que le apareció en el chat en el que se indica el incremento del precio del alquiler, pasando de 675 euros a 1200.

Ahora bien, esta publicación causó diversas repercusiones entre los usuarios, en los que primó las risas. Sin embargo, muchos prestaron especial atención en detalles como la amabilidad del propietario, al disculparse por la tardanza, como así también que luego de 12 años el departamento está disponible, lo que generó especulaciones sobre si se desocupó ahora o no hubo inquilinos en este largo lapso de tiempo.

La conversación se volvió viral (Captura X)

“Ojalá contestarle en 2034: Perdona, estaba un poco liado estos días”; “Y en 11 años el piso pasó de 600 a 1200. Genial y terrorífica descripción de la realidad ahora mismo en Madrid” y “He estado fuera el fin de semana suena a que han estado de fiesta loca” ; “Y tan de vez en cuando y tan dejado con los mensajes”, fueron algunos de los comentarios al respecto en tono de broma, debido a que no se terminó de comprender si el hombre creyó que el mensaje que recibió era reciente.

Las dudas entre los usuarios aún no tienen respuestas, quizás una década más tarde sabrán si el propietario pudo mantener un fluido ida y vuelta con quien solicitaba alquiler el lugar para vivir. Lo que dejó en claro es que por más que se tengan todas las herramientas, hay que ser responsable con ellas y tener en cuenta que hay otra persona involucrada, que espera conocer aquella información que necesita.

