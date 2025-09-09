Por qué se recomienda poner sal dentro del microondas

Aunque suene extraño, colocar una pizca de sal dentro del microondas es un truco casero que cada vez gana más popularidad. Se trata de una técnica sencilla y efectiva que mejora el rendimiento del electrodoméstico, ayuda a mantenerlo limpio y libre de olores. Además, esta práctica puede extender la vida útil del aparato y mejorar la textura de las comidas recalentadas.

¿Pero cómo es que funciona este procedimiento? El microondas funciona mediante la emisión de ondas electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas de agua, grasa y azúcar presentes en los alimentos. Este proceso genera calor desde el interior hacia el exterior, lo que permite calentar o descongelar en pocos minutos. Sin embargo, el uso constante del microondas puede provocar la acumulación de residuos, humedad y olores, que no solo afectan el sabor de las preparaciones, sino que también pueden provocar chispas, desgaste prematuro o incluso riesgos de incendio si no se realiza una limpieza adecuada.

El cloruro de sodio, más conocido como sal común, tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede absorber la humedad del ambiente. Al colocar una pequeña cantidad en un recipiente dentro del microondas, se logra reducir el exceso de vapor que se genera durante la cocción o el recalentamiento de los alimentos. Esto no solo ayuda a que el aparato se ensucie menos, sino que además mejora la textura de las comidas, en especial aquellas que tienden a ponerse blandas o gomosas por el exceso de humedad. Es ideal para preparaciones grandes o que requieren un tiempo prolongado de exposición al calor.

El microondas debe ser limpiado con regularidad para evitar los malos olores (Foto: FreeP¡CK)

Otro beneficio poco conocido de poner sal en el microondas es su capacidad para neutralizar olores. Gracias a sus propiedades absorbentes, este ingrediente puede capturar partículas en suspensión que provocan aromas desagradables. Así, se mantiene un ambiente más fresco en el interior y se evita que los olores de una preparación se mezclen con los de otra.

¿Cómo se debe colocar la sal en el microondas?

No se trata de llenar el microondas de sal. Basta con colocar una cucharadita en un recipiente pequeño y resistente al calor. Es recomendado hacerlo cuando se calientan alimentos con alto contenido de agua o por periodos prolongados. También puede agregarse al agua y limón en las rutinas de limpieza para potenciar su efecto desodorante.

¿Cómo limpiar el microondas con sal, limón y bicarbonato?

Una de las formas más eficaces y ecológicas de limpiar el microondas incluye una mezcla de ingredientes naturales. Para aplicarla, se necesita:

1 taza de agua

El jugo de medio limón

1 cucharada de sal

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Todos los ingredientes deben colocarse en un bol apto para microondas. Luego, se calienta durante cinco minutos a potencia máxima. Una vez finalizado el ciclo, se recomienda dejar la puerta cerrada durante tres minutos más para que el vapor actúe sobre la suciedad acumulada.

Cómo limpiar el microondas con sal, limón y bicarbonato

Para completar la limpieza, se puede espolvorear un poco de bicarbonato sobre una esponja húmeda y frotar las paredes, el techo, la base y la puerta del aparato. Este método elimina restos de comida y grasa sin dañar las superficies.