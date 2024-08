Qué es el estoicismo y por qué está de moda

Escuchar

Es normal que entre tantos compromisos y tiempo que nos demanda la adultez, nos sintamos por momentos abrumados y queramos poner pausa a nuestra vida. Para ello, existen diversos métodos que se pueden implementar a diario, desde terapias, hasta meditaciones y pasatiempos. Pero además, hay una filosofía que está a la orden del día y que más personas de la que creemos la practican.

Las ideas del estoicismo comenzaron a practicarse en la Atenas de hace 2.000 años (Foto: Freepik)

Se trata del estoicismo, fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C, que intenta hacer la vida más fácil sobreviviendo al caos. Según explica la página Filosofía&Co en su artículo “Guía para entender a los estoicos”, el centro del estudio de los estoicos está destinado al hombre, y más concretamente, a su moral, donde el único objetivo es enseñarnos a vivir de acuerdo a nuestra naturaleza.

Los estoicos tienen a la materia y la razón como sus dos principios, siempre sin dejar a un lado a Dios, ya que para ellos él es el rector del mundo y los sucesos del mundo están preestablecidos, por lo que poco podemos hacer para cambiarlos. Sin embargo, sí hay una forma de que sea todo más llevadero. Es que consideran que el ideal es no necesitar nada ni nadie para alcanzar la felicidad, por lo que no hay espacio para las desilusiones.

Los estoicos consideran que el ideal es no necesitar nada ni nadie para alcanzar la felicidad, por lo que no hay espacio para las desilusiones Mariano Enríquez

“Puesto que el sabio vive en comunión con el universo y este está perfectamente determinado, el ideal estoico es el que nos transmitió Epicteto: soporta y renuncia. Soportá, porque tu destino va a ser el mismo, te guste o no. Es un plan establecido por la divinidad del que no puedes escapar, así que no tenemos más elección que seguirlo dócilmente o dejar que nos arrastre. Y renunciá, porque siempre nos será más fácil alcanzar la paz, y con ella la ansiada felicidad, si no estamos dominados por nuestros deseos y apetitos. Si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, vivir felizmente será muy sencillo, de ahí la importancia de seguir ambas reglas”, sostiene el artículo.

Siempre hay que tener en claro que el punto de partida de la ética estoica es que la verdadera felicidad depende únicamente de nosotros mismos, esta es la clave de la fortaleza. Si bien es una filosofía de hace 2.300 años, recién en el último tiempo se puso de moda, tanto que las obras sobre el tema rebalsaron las librerías. Asimismo, la palabra estoicismo comenzó a crecer aproximadamente en 2019 como tendencia de búsqueda en Google en español.

Para Marcos Vázquez, uno de los divulgadores sobre salud más respetados en lengua castellana, una de las ideas más inspiradoras de esta filosofía es el concepto de libertad: “En el mundo moderno tendemos a pensar que libertad es hacer lo que me parece, ir donde quiera, comer lo que me apetezca... Y eso es todo lo contrario, es ser esclavo de tus impulsos. Por eso hay mucha gente que come mal, esclava de la bollería, o que no hace deporte, esclava de la pereza. El estoicismo se basa en ser capaz de gobernarnos a nosotros mismos, tener disciplina y tratar de conseguir las cosas que nos importan”.

LA NACION