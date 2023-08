escuchar

Recientemente, alguien me consultó lo siguiente: “Bernardo, ¿qué hago con todos los mensajes negativos que me transmitieron en mi casa, en la escuela, ciertos amigos y demás personas, cuando era chico?”. Le propuse realizar un ejercicio. El mismo consiste en tomar una hoja y escribir, de forma manuscrita, durante 20 minutos, todas las palabras negativas que alguien, alguna vez, nos ha dicho. Por ejemplo: “Vas a fracasar en la vida”, “no servís para nada”, “sos un cabeza hueca”, “sos un desastre”, “vos con plata en mano sos un peligro”, etc.

Escribimos todo lo que nos venga a la mente durante 20 minutos, sin detenernos. Y, una vez que hemos terminado, vamos a mirar ese papel y lo quemaremos. Se trata de una especie de “ritual de despedida”, que significa que aquellas fueron solo palabras que ahora están quemadas, convertidas en cenizas, y se las lleva el viento.

El ritual consiste en escribir todo lo que nos venga a la mente durante 20 minutos, sin detenernos Unplash

Esperamos cinco minutos, luego de realizado el ritual, y en otra hoja vamos a escribir, con un marcador de color, alguna frase linda, algo que alguien nos dijo y nos hizo mucho bien. Por ejemplo: “Sos un campeón”, “vos podés lograr todo lo que te propongas”, “sos una genia”, etc. No importa quién nos lo dijo.

Esa frase la vamos a leer en voz alta, vamos a doblar el papel y lo vamos a llevar con nosotros durante varios días. Siempre recordemos que todas las palabras que salen de nuestra boca guardan el poder, ya sea de bendecir (hablar bien), construir y alimentar; o de maldecir (hablar mal), destruir y lastimar. De nosotros depende cuáles vamos a elegir para hablarles a los demás y para hablarnos a nosotros mismos.

Este es un ejercicio práctico que suelo aconsejar porque ha traído una gran liberación a muchas personas. Te animo a probarlo.