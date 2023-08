escuchar

Hoy quiero compartirte una anécdota personal. Hace algunos años, cuando ya estaba terminado, llevé mi primer libro Resultados extraordinarios a distintas editoriales. Una lo rechazó por ser demasiado extenso. Otra porque la temática era de autoayuda. Y otra porque ya tenían planificados por varios años los libros a publicar. Cinco editoriales en total rechazaron mi primera obra.

Fue entonces que un amigo que trabajaba en dos librerías me sugirió: “¿Por qué no hacés una edición de autor y colocamos los ejemplares en estas dos librerías para que la gente los pueda adquirir?”. Recuerdo que mandé hacer unas cien copias y mi amigo las ubicó allí.

Entre la gente que compró el texto, se encontraba una periodista a quien luego le pidieron que recomendara un libro en la casa del programa televisivo Gran Hermano. Ella recomendó Resultados extraordinarios que terminó siendo el más leído entre los participantes del programa. Ellos lo abrían, como una especie de guía, para leer un fragmento y debatir sobre el mismo.

Cuando tengas un sueño, un proyecto, sigas adelante a pesar de todos los "No" que recibas; respirá profundo y caminá un poco más allá del rechazo

A raíz de ello, me empezaron a convocar desde los medios de comunicación los cuales se preguntaban: “¿De qué se trata este libro que los jóvenes de Gran Hermano están leyendo con tanto interés?”. Así que comencé a aparecer en uno y otro programa. En ese momento, una de las editoriales que me había dicho que no me llamó para comunicarme que lo querían publicar.

De manera que esa editorial publicó Resultados extraordinarios. Más adelante, me contactó una editorial que publicó otro de mis libros. Las cinco editoriales que me habían rechazado anteriormente terminaron publicando todas mis obras que se tradujeron a más de veintitrés idiomas, entre ellos chino, alemán, portugués, polaco, griego, etc.

¿Por qué te comparto esta anécdota? Para decirte que, cuando tengas un sueño, un proyecto, sigas adelante a pesar de todos los “No” que recibas. Respirá profundo y caminá un poco más allá del rechazo; no necesitás que todo el mundo te diga que sí. Solo se requiere que continúes accionando, trabajando y caminando a través de tu sueño.

Te aseguro que el “Sí” aparecerá en algún momento y te dará grandes satisfacciones.

