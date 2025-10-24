Qué se sabe del operativo especial de la NASA por el cometa 3I/ATLAS

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) activó su protocolo de defensa planetaria y encendió alertas tras detectar un comportamiento “inexplicable” en el cometa 3I/ATLAS. Este objeto, identificado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), generó inquietud en la comunidad científica por sus características inusuales y la dificultad para predecir su evolución.

El aviso técnico que inició este operativo fue emitido este martes a través del boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard, marcando un punto clave en su observación. En respuesta, la NASA dispuso un ejercicio de entrenamiento especial que se extenderá del 27 de noviembre de este año al 27 de enero de 2026.

La iniciativa forma parte de acciones estratégicas para analizar con precisión el comportamiento del cometa 3I/ATLAS y reforzar los protocolos de respuesta ante posibles amenazas espaciales. La agencia busca comprender a fondo la naturaleza de este fenómeno y sus implicaciones para la seguridad planetaria.

Según explicó la agencia, los cuerpos cometarios son “sistemas extendidos de los que se pueden, habitualmente, extraer las mediciones de su centroide de pico de brillo central”. Esta particularidad complica los cálculos precisos sobre su posición exacta. Por esta razón, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) advirtió que el cometa 3I/ATLAS presenta “desafíos únicos” para predecir con exactitud su trayectoria y comportamiento en las próximas semanas, lo que subraya la urgencia del operativo.

En este contexto de necesidad de precisión, el Minor Planet Center de Harvard, entidad que depende de la Unión Astronómica Internacional (UAI) y cuenta con financiamiento de la NASA, anunció un taller preparatorio, evento que se enfocará en técnicas para medir la astrometría de cometas. El objetivo es mejorar la precisión de las observaciones y evitar interpretaciones erróneas que puedan surgir de la complejidad de este objeto celeste.

El cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar, fue detectado el 1° de julio de 2025 por el Telescopio de Sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), ubicado en Río Hurtado, Chile, y financiado por la NASA. Sus dimensiones oscilan entre los 20 y 30 kilómetros. El astrónomo Avi Loeb precisó que su núcleo rocoso tendría un diámetro cercano a los 5,6 kilómetros y una masa de más de 33.000 millones de toneladas, posicionándolo como uno de los cuerpos más masivos observados.

Este astro fue identificado a más de 670 millones de kilómetros del Sol, desplazándose a una velocidad de 61 kilómetros por segundo. Actualmente, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) colabora con otros centros internacionales en su análisis. El objetivo de esta cooperación es comprender su composición, determinar con exactitud su trayectoria y evaluar las implicancias científicas de su paso por el sistema solar, en un esfuerzo por desentrañar los secretos de este visitante.

