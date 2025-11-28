Qué tienen todos los infieles en común, según una psicóloga experta en citas

Una psicóloga experta en relaciones y sexo dio a conocer que todos los infieles tienen un rasgo en común, algo único que puede ser identificado antes de que se lleve a cabo la primera traición en una pareja. Pero, ¿de qué se trata?

Según una encuesta de YouGov, los hombres son más propensos a tener una aventura con una compañera de trabajo, mientras que las mujeres tienden a buscar un candidato entre sus amigos. Sin embargo, ambos géneros tienen un rasgo en común: a través de un informe, la psicoterapeuta Esther Perel explicó por qué cree que el ser “apagado” o tener “falta de vida” es algo presente en todos los infieles.

Las infidelidades suelen surgir a partir de una falta de interés por la pareja actual

A su vez, la especialista aseguró que los hombres son más propensos que las mujeres a volver a engañar, ya que el 49% de los varones infieles admitieron haberlo hecho más de una vez, en comparación con el 41% del voto femenino.

Qué es este “apagado” que comparten los infieles

La experta en citas Jess Matthews, quien analizó la investigación de Esther Perel, se encargó de profundizar en los detalles del supuesto “apagado”: “Aunque la palabra pueda sonar dramática, en realidad es lo contrario. Describe discretamente un estado que se infiltra en muchas relaciones a largo plazo, una sensación de entumecimiento emocional, desconexión y erosión personal“.

Vinculado a cómo surge esta situación, Matthews explicó que es algo comparable con el dilema del huevo o la gallina, ya que existen ambos escenarios en las posibilidades porque cada pareja es distinta. De igual manera, la especialista agregó: “Es algo que podemos experimentar individualmente (como parte de una pareja) o que se aplica a la dinámica de la conexión. Es la monotonía interna que puede provenir de la rutina, la represión emocional, la falta de novedad o la disminución del deseo”.

La infidelidad suele ser la manera de escapar de la rutina, a veces tóxica Freepik

Al mismo tiempo, aclaró que quienes fueron infieles sienten que, aunque todavía amen profundamente a sus respectivas parejas, también pueden verse atormentados por la sensación de que algo les falta.

Cómo darse cuenta si el apagado está gestándose

Jess Matthews agregó que, aquellos que experimentan el apagado, probablemente experimenten los siguientes cuatro síntomas:

Sentirse más como amigos .

. Aburrimiento de su vida personal.

de su vida personal. Agotamiento de ser siempre el “padre” o el “pacificador”.

de ser siempre el “padre” o el “pacificador”. Falta de espontaneidad e intimidad.

Cómo esto lleva a la infidelidad

Para dar a conocer su teoría definitiva, Jess Matthews afirmó que la investigación de Esther Perel revela que quienes son infieles, generalmente no lo hacen con la única intención de lastimar a su pareja.

Más que la sensación de “apagado”, quienes deciden ser infieles “buscan sentirse vivos de nuevo”. Pero eso no es lo único, ya que Matthews agregó: “Por lo que he visto, la infidelidad suele deberse al egoísmo, y con esto quiero decir que la infidelidad es una consecuencia de un sentimiento de carencia o inseguridad en uno mismo”.

Muchos infieles suelen revalorar a sus parejas tras efectuar la traición

Para finalizar, agregó: “La infidelidad es una forma de escapismo; puede proporcionar una especie de ‘resurrección del yo’ y también una distracción de los verdaderos problemas”.