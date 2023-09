escuchar

Las imágenes de este impactante accidente se viralizaron en las redes sociales debido a lo insólito de la situación y, en especial, a su final feliz. Un hombre ruso intentó cruzar con su pequeño auto de un edificio a otro, saltando de terraza a terraza, pero no logró llegar y cayó de una altura de 15 metros hasta estrellarse contra el suelo.

Evgeny Chebotarev, de 32 años, fue el temerario automovilista al frente del vehículo, que sobrevivió milagrosamente al fuerte impacto que ocurrió en Osetia del Norte-Alania, Rusia. El hombre había alineado su Lada Niva blanco con la intención de subir una rampa, saltar en el aire y aterrizar de forma segura al otro lado. Pero el cálculo falló y no logró acelerar lo suficiente como para cruzar.

Falló en una prueba, cayó con su auto desde 15 metros y salvó su vida de milagro

Gracias a un milagro, Chebotarev logró sobrevivir y salió por sus propios medios del auto destruido. Más tarde, escribió en las redes sociales: “¿Debieron haberme enterrado, ¿verdad?”.

Más allá de haber salido caminando del vehículo, tuvo que ser atendido por personal médico por las heridas en las piernas y los pies que sufrió. “No lo niego, no podré caminar. Apenas podía levantarme”, confió. Dos años antes, el hombre se había roto la columna vertebral al hacer volar un automóvil a 40 metros sobre un río, en un desafío similar. “Mis amigos siempre me llamaron psicópata. Que yo recuerde, siempre me han gustado los extremos”, concluyó.

El auto quedó completamente destruido luego de caer de 15 metros de altura.

Se distrajo por un accidente en la autopista, chocó contra un remolque y salió volando como en las películas

El pasado 24 de mayo en Georgia, Estados Unidos, se presentó una situación que parecía traída de la series norteamericanas Los Dukes de Hazzard o Profesión Peligro. El hecho ocurrió mientras que una grúa se encontraba estacionada en una ruta, luego de que fuera solicitada para un servicio.

De un momento a otro, en ruta de enfrente por donde transitaban varios autos, apareció de repente un automóvil cuyo conductor al parecer no se percató de que la grúa estaba detenida, subió por la rampa y el auto saltó de manera espectacular.

Un auto salió "volando" tras un accidente

La imagen fue tomada por la body cam de uno de los uniformados que se encontraba en el sitio verificando otro accidente que se había suscitado momentos antes. Al darse cuenta del hecho, el policía se dirigió a ver el estado del conductor del vehículo siniestrado. Se trataba de una mujer de 21 años, que conducía el automóvil a gran velocidad y que no se dio cuenta de las luces de stop de la grúa estacionada.

Los agentes de la Lowndes County Sheriff’s Office, en Georgia, manifestaron que afortunadamente la joven, residente de La Florida, no tenía heridas de consideración. Sin embargo, fue trasladada al Centro Médico del sur de ese estado. El video fue compartido en las redes sociales y se volvió viral por lo impactante del accidente. Algunas personas compararon la situación con escenas extraídas de películas de acción. Otras, expresaron que muchos conductores en esas autopistas no tienen precaución y manejan a grandes velocidades, lo que no les permite reaccionar ante este tipo de situaciones.

