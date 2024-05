Tiene 99 años, es la barista más longeva de Italia y reveló su secreto para alcanzar su edad en plenitud

Escuchar

Anna Possi nació en 1925 en el pueblo de Nebbiuno, en la región del Piamonte, al norte de Italia. En 1958 inauguró junto a su esposo el Bar Centrale o Central y nunca lo cerró. Hasta la actualidad, es común ver los comentarios que los visitantes depositan en las recomendaciones de Google sobre el local de René, como la suelen llamar los vecinos. En enero de este año, esta abuela alegre y muy activa fue reconocida por la Confederación General Italiana de Empresas, Actividades Profesionales y Trabajo por Cuenta Propia (Confcommercio, en italiano), como la barista más longeva de ese país, luego de alcanzar los 99 años. Con orgullo, alzó su voz y detalló cuál es su secreto para estar tan saludable.

Anna Possi fue reconocida como la barista más longeva de Italia en enero del 2024 (Fuente: Confcommercio)

Italia es uno de los cinco países en el mundo que cuenta con una “Zona Azul”, en la cual, su gente es propensa a superar los 90 años de vida, según la investigación del experto de National Geographic, Dan Buettner. En Italia, Barbagia, en Cerdeña, es uno de ellos. Sin embargo, existen excepciones a lo largo y ancho de la península, en donde hay pueblos en los que la mayoría de la población se acerca a los 100 años, como es el caso de Anna.

La abuelita se volvió viral en las redes y los medios de comunicación italianos en el 2023, cuando todos pusieron sus ojos en una anciana que atendía su propio bar, casi siempre en soledad. A partir de los reconocimientos municipales, llegó la mención nacional y con ello, saltó a la fama internacional. Cabe destacar que años atrás, gracias a una investigación de la BBC, Inglaterra poseía a la vendedora de cerveza más longeva, pero ahora Anna destacó por sobre ella.

Así es el Bar Centrale que atiende la señora "René", como le dicen sus amigos (Fuente: Captura de video - Tg2000)

Nebbiuno es un punto turístico estratégico que en verano se colma de visitantes, ya que reposa sobre el lago Mayor. Es por eso que desde hace 65 años, Possi lleva adelante la atención del Bar Centrale, el cual abrió junto a su marido y quien falleció en 1974. Sin embargo, ella continuó con su legado.

A los 18 años, Anna se ubicó atrás del mostrador y nunca más se alejó de allí. Diferentes periodistas italianos acompañaron a la querida René en un día como otros. Su rutina empieza a las seis de la mañana, cuando emprende rumbo al negocio que está en la plaza central, frente al edificio municipal. A las siete en punto levanta las persianas y ya con el espacio bien calentito, según la estación del año en que se encuentre, prepara el café en la máquina, recibe a los proveedores y le da la bienvenida a los primeros clientes. Hasta las 19.00 permanece allí y luego retorna a casa.

El secreto de Anna para vivir saludable a los 99 años

El bar de Anna es toda una “institución”, según los clientes frecuentes, y para ella, es parte de su vida, el órgano fundamental que la mantiene viva.

En una entrevista para el programa italiano Tg2000, la barista fue clara con su estilo de vida: “Si Dios quiere que esté acá, estaré acá. Espero a que me llame. Mi secreto es comer poco y trabajar. Tengo siempre la mente ocupada con hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo”.

Entre sus pasatiempos, Anna Possi analiza el estado de la bolsa de comercio de Milán (Fuente: Captura de video - vcoazzurra TV)

Si bien su hija y su nieto suelen ayudarla con la atención, los alimentos que se venden en el bar y las actividades en general, ella insiste en hacer todo. En sus momentos libres, tiene una computadora de escritorio en un rincón, en la cual se siente y busca información que le interese, en especial, el estado de la bolsa de comercio de Milán.

Anna Possi asegura que si ella no está para recibir a los turistas en verano, ¿quién estará? Es por ello que se queda en la temporada de vacaciones (Fuente: Captura de imagen - vcoazzurra TV)

Al medio Pomeriggio Cinque le reconoció que disfruta de hablar con la gente y remarcó: “Me encanta, estoy acá todos los días, todas las mañanas y todas las noches. Este bar es mi vida y los clientes son mi familia”.

Alguna de las pasiones por las que aún persiste su interés en seguir viva es viajar y, con respecto a eso, alegó: “Me hubiera gustado ser guía turística, porque me gusta conocer”. Sin embargo, Anna Possi continúa allí, con una sonrisa, a la espera de su próximo cliente. El 19 de noviembre cumplirá 100 años y en las referencias de Google que figuran sobre su Bar Centrale, la mayoría coincide en que su trabajo “la mantiene joven”, “vital” y “llena de alegría”.