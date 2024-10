Recibió una invitación a un casamiento y reveló el tajante método de los novios para formar parejas en la fiesta

Escuchar

Una tiktoker llamada Emiliana Carvallo se hizo viral en las últimas horas por un video que llegó a un gran número de reproducciones. Como todo lo que rodea a las redes sociales, el contenido, de alto impacto, generó mucha curiosidad en los followers por mostrar una propuesta de casamiento especial que la dejó sin palabras.

“Yo nunca vi algo así y quiero que me digan qué harían al respecto”, explicó la influencer oriunda de Venezuela para comenzar con su video. Acto seguido, indicó que en el último tiempo fue invitada a muchos casamientos porque su familia es muy numerosa y, en efecto, la última invitación que recibió para asistir a una de estas ceremonias incluyó un “catálogo de solteros”.

Ante la extrañeza del caso, la propia usuaria de TikTok mostró con su cámara de qué trata este catálogo, el cual se llena vía digital con algunas especificaciones. “Tengo que decir si estoy soltera o no, dar mi usuario de Instagram porque va a haber un catálogo de solteros y además tengo que agregar una foto y una breve descripción mía. ¿Qué hago? No sé si llenarlo o no, en verdad me da vergüenza”, subrayó la mujer.

Entre risas mezcladas con la confusión de estar en presencia de una idea fuera de lo común a la hora de asistir a un casamiento, Carvallo celebró esta iniciativa, aunque dudó en llenar dicho formulario que expondría su estado civil. “No les voy a negar que me parece una idea superinnovadora de parte de mis amigos, pero no sé cómo reaccionar al respecto”, aseguró la mujer.

El formulario incluye nombre de la persona, su red social y una breve descripción de cómo es su vida captura de pantalla

A días de una boda que se celebrará en los primeros días de noviembre, Emiliana elaboró la teoría que todos los solteros estarán en una misma zona para elegirse entre sí y esto facilitará la tarea de poder interactuar con perfiles que son de su agrado.

Tras la publicación de este video, las visualizaciones no se hicieron esperar y hasta la propia influencer quedó anonadada por la replicación de este contenido en las redes. Es por eso que al elaborar la segunda parte del contenido, aclaró que la dinámica propuesta por su amiga es “interesante y divertida”, por ende, dio a entender qué llenará el formulario y el día del casamiento pondrá al tanto a todos sus seguidores acerca del impacto que generó esta iniciativa por fuera de lo común.

Con 430 mil visualizaciones, el contenido alcanzó un gran nivel de popularidad y, por ende, los seguidores dejaron varios comentarios donde aseguraron que esta propuesta podría ser llamada “El Tinder de los casamientos”, entre otros comentarios creativos que le dieron color a la publicación de la influencer venezolana.

“Buenísima idea. Ojalá todas las fiestas tuvieran los solteros en consideración”; “Me parece genial. Todos sabemos que las bodas son grandes formadoras de parejas. Con esto te evitas perder tiempo con alguien con esta disponible” y” Los novios quieren ir a más bodas y se van a asegurar que en su propia boda salgan parejas”, fueron algunas de las respuestas de este video que llamó la atención por una propuesta poco convencional.

LA NACION