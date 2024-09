Se equivocó con el pedido del supermercado y recibió más de 30 kilos de zanahorias

Escuchar

Un usuario de X se volvió viral este martes tras compartir con sus seguidores un error que cometió al equivocarse con una coma tras hacer una compra online. Según explicó, no puso una coma y eso le costó un pedido garrafal de 35 kilos de zanahorias. De inmediato, esto recordó a la vez que Martín Pepa, ex Gran Hermano, compró 15 kilos de lechuga y su nombre pasó a ser tendencia en la plataforma.

Las redes están colmadas de situaciones hilarantes y hechos insólitos que le suceden a la gente y que tienen como fin generar debate entre los usuarios. En ese sentido, Gonzalo publicó la captura del chat que mantuvo con su amigo y remarcó la equivocación que este tuvo al comprar 35 kilos de zanahoria en lugar de 3,5 kilos.

El tuit que compartió el usuario sobre el error de su amigo (Fuente: Captura de X)

“Nadie. Absolutamente, nadie: mi amigo haciendo las compras”, introdujo el usuario y a continuación subió la foto completa de la conversación. Allí dice: “Quise comprar 3,5 kilos de zanahoria en el Coto online. Me olvidé la coma”. Acto seguido, agregó la foto de la cantidad de bolsas con esa verdura que recibió. “Sí, compré 35 kg de zanahoria”.

De inmediato, varios reaccionaron a este tuit con mensajes como: “¿No se dio cuenta cuánto pagó? “; “Ya 3,5 kg de zanahoria es mucho, me parece”; “Qué hacés con tanta zanahoria ahora”; “Carotenos para mejorar la piel no le van a faltar”; “El loco mañana: ‘100 formas de hacer zanahorias’” y “Qué privilegio no necesitar ver el importe total de la compra… O capaz no sabe sumar”.

Este hecho recordó a aquella vez que Martín Pepa fue designado para realizar la compra semanal en su paso por Gran Hermano 2011. Resulta que los participantes tenían un presupuesto acotado y el pampeano, desde el confesionario, realizó el pedido. “Cuatro kilos de lomo, tres paquetes de galletitas, casi nulos productos para el desayuno y 15 kilos de lechuga”, fue lo que solicitó.

Al llegar la compra a la casa, el resto de sus compañeros se sorprendieron por las cajas con esta verdura verde y durante siete días debieron ingerirla de distintas formas. “¡Una tortilla de lechuga!”, respondió Pepa cuando le preguntaron qué recetas hacer con esa cantidad exuberante.

LA NACION