Una abuela fue por primera vez a una montaña rusa y su reacción se volvió viral

Lo que parecía una aventura divertida se transformó en una experiencia extrema para una abuela que, por primera vez, se subió a una montaña rusa con su nieta. La escena fue grabada y, gracias a las expresiones de la señora, el video se hizo viral en cuestión de horas, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En el clip, compartido por la cuenta de X @PayasoTristeAlv, se ve a la mujer mayor, animada por su nieta a subir a una montaña rusa de caída vertical. El texto que acompaña las imágenes específicas con humor: “Súbete güelita, ni se siente nada. Solo es una bajadita”.

El divertido posteo tuvo más de 1,6 millones de visualizaciones en X

Al principio del video, que alcanzó más de 1.6 millones de vistas, la señora estaba sonriente, contenta de subirse a una de las grandes atracciones del parque. Tomaba de la mano a su nieta y todo parecía tranquilo mientras el carro iba en subida. El ascenso fue lento y agradable, pero en un momento llegó la bajada y ahí todo cambió.

Lo que siguió fue una mezcla perfecta de terror y comedia. Mientras la abuela gritaba con desesperación, su nieta se reía sin parar. En un momento, la señora abrió los ojos de par en par y se aferró con fuerza al asiento, como si su vida dependiera de ello. Al final del recorrido, se mostró aliviada y hasta sorprendida de haber sobrevivido a la experiencia.

El clip no solo generó carcajadas, sino que despertó empatía entre los usuarios, quienes se sintieron identificados con el miedo de la mujer. Entre los comentarios más populares se leían frases como: “Yo cuando digo que nada me asusta y me subo al juego más intenso”; “Mi ansiedad y yo en plena reunión laboral” o “Yo pensando que superar a mi ex sería pan comido”.

Con millones de visualizaciones y miles de veces compartido, el video de algunos demostró cómo el miedo puede convertirse en el entretenimiento en Internet de otros cuando se lo documenta. Aun así, varios se mostraron preocupados por la salud de la señora y desearon que estuviera bien tras bajarse del juego.

La mujer vivió una experiencia intensa en la montaña rusa (Captura: @PayasoTristeAlv)

Según el sitio Evident Scientific, la posibilidad de lesionarse gravemente en un circuito de estas atracciones es muy escasa, de una en cada 18 millones. Sin embargo, las montañas rusas pueden ser riesgosas para personas mayores, según el estado de salud. La edad no es el problema central, sino las condiciones médicas que pueden acompañarla, como presión alta o baja, enfermedades cardíacas, osteoporosis, mareos, o los efectos de ciertos medicamentos que interfieren con la respuesta al estrés o a la adrenalina.

Si la persona goza de buena salud y no tiene afecciones cardíacas ni vértigo, puede subirse sin problemas a estos juegos extremos. Si la condición médica no lo permite no se recomienda exponer a una persona a actividades de alta intensidad como una montaña rusa. Cuando el juego es suave o moderado, sin giros extremos ni grandes aceleraciones, puede hacerlo sin problemas.

Al subir a una montaña rusa, muchas personas experimentan sensaciones de placer gracias a la combinación del peligro, la velocidad y el vértigo. Esa adrenalina se expresa en una sensación de bienestar, excitación y alegría que pocas actividades pueden lograr.