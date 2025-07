Quién es Eve Jobs, la hija de Steve Jobs y heredera de Apple

Eve Jobs, la hija del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, se casó el pasado sábado 26 de julio con el jinete olímpico Harry Charles. La ceremonia, de carácter exclusivo, tuvo lugar en la campiña inglesa y contó con invitados de alto perfil y un estricto operativo de privacidad.

¿Quién es Eve Jobs, la hija del fundador de Apple?

Eve Jobs es una reconocida jinete y modelo con proyección internacional de 27 años que nació en Palo Alto, California, en julio de 1998. Es la hija menor del cofundador de Apple, fallecido en 2011, y la empresaria y activista Laurene Powell Jobs.

Como jinete, obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019 Rebecca Blackwell - AP

Durante su adolescencia y juventud se centró en la equitación y en 2019 obtuvo una medalla de bronce en una prueba por equipos en los Juegos Panamericanos. Su pasión por este deporte la comparte con su esposo, Harry Charles, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el ámbito de la moda, su carrera tomó un fuerte impulso a comienzos de 2022. En ese momento, la prestigiosa agencia DNA Models la fichó para su staff. Meses después, protagonizó su primera portada de una revista de moda. Apareció en Vogue Japón con prendas de Louis Vuitton, una coleta alta y labios rojos.

Su carrera como modelo tomó impulso al ser fichada por la agencia DNA Models en 2022 Instagram

Cómo fue el casamiento de la hija de Steve Jobs

Eve Jobs y el jinete olímpico británico Harry Charles, de 26 años, quienes se conocieron en 2022, celebraron su boda el pasado sábado en los Cotswolds, una pintoresca región al oeste de Londres. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de St. Michael and All Angels, en la localidad de Great Tew. El evento tuvo un costo calculado de unos cinco millones de libras, equivalentes a seis millones de euros.

La privacidad fue un elemento central. El reputado organizador de eventos Stanlee Gatti, con clientes como Elton John, orquestó la boda. Según el medio The Telegraph, los novios ingresaron al templo por una puerta secreta para evitar a los curiosos. La iglesia se decoró para la ocasión con rosas rojas, ramas de haya y alfombras persas.

La boda con el jinete Harry Charles tuvo un costo estimado de seis millones de euros Instagram

Invitados de lujo y una despedida de soltera en Capri

El enlace contó con personalidades del deporte, los medios, la política y la realeza. La discreción impidió obtener fotografías de todos los asistentes, aunque Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos y amiga de la madre de la novia, fue vista en las celebraciones previas el jueves por la noche en un pub de Charlbury.

También se esperaba la presencia de la princesa Beatriz de York y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi. Los rumores apuntaban a una posible actuación del cantante Elton John. Kourtney Kardashian publicó imágenes desde los Cotswolds el viernes anterior a la boda.

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió a las celebraciones previas Orlando Smith vía Vanity Fair

Las damas de honor fueron un capítulo aparte. El cortejo tuvo nueve mujeres, todas vestidas de satén rojo. Entre ellas se encontraban otras herederas famosas. Jessica Springsteen, hija del músico Bruce Springsteen, y Phoebe Gates, hija del cofundador de Microsoft, Bill Gates, formaron parte del grupo. A la lista se sumó Sofía Abramovich, hija del expropietario del Chelsea.

Antes de la boda, Eve Jobs celebró su despedida de soltera con una escapada lujosa a Capri, Italia. La modelo compartió un carrusel de imágenes en sus redes sociales con la frase “qué fin de semana con mis chicas favoritas”. Las fotos mostraban apariciones en un vehículo rosa descapotable, momentos en un yate y paseos grupales. Una imagen destacada era una bandeja de fruta con la leyenda Cheers to love (brindis por el amor).

La despedida de soltera se celebró con una escapada de lujo a la isla de Capri Instagram

¿Cuál es la fortuna de Apple y qué pasará con la herencia?

El título de “heredera” de Eve Jobs tiene matices. La fortuna que dejó Steve Jobs al fallecer en 2011 está valorada en 20.900 millones de dólares, según la revista Forbes, aunque la madre de Eve, Laurene Powell, expresó una postura clara sobre el futuro de ese patrimonio.

En una entrevista con The New York Times en 2020, Powell aseguró que no tiene interés en que sus hijos vivan de la herencia. “No estoy interesada en construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben. Tampoco Steve estaba interesado en eso. Así que el dinero, si vivo lo suficiente, se acaba conmigo”, declaró.

Su madre, Laurene Powell, afirmó que la herencia no será para sus hijos

