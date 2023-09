escuchar

Un usuario de la red social X, más conocida como la ex Twitter, se hizo viral y generó un gran debate luego de compartir la imagen de una polémica creación gastronómica: un sándwich de jamón crudo hecho con una tortita negra.

Tal como asegura el dicho popular, sobre gustos no hay nada escrito, y el joven lo dejó más que claro. Conocido bajo el nombre de usuario Super Pichón, el tuitero contó que llegó a su casa y se preparó una merienda con los productos que tenía a mano.

Llegué a casa, me preparé el mate, unas tortitas negras con jamón crudo y me alineé los chacras por completo. pic.twitter.com/devHquiWL9 — Super Pichón (@SuperPichon_) September 11, 2023

“Llegué a casa, me preparé el mate, unas tortitas negras con jamón crudo y me alineé los chacras por completo”, escribió el joven junto a una foto de que llamó la atención de todos. Es que lo que parecía ser una creación deliciosa y original para él, se convirtió en un punto de discordia para otros. El debate se desató de forma inmediata en las redes y miles de usuarios compartieron sus opiniones sobre este sándwich particular.

Por un lado, se encontraban quienes apoyan la combinación agridulce en las comidas, como las pizzas con ananá, las empanadas con pasas de uva o, a partir de ahora, las tortitas negras con jamón crudo en el medio. Pero del otro lado de la grieta, muchos se manifestaron radicalmente en contra de mezclar lo salado con lo dulce y así se lo hicieron saber al tuitero mediante una catarata de alocados comentarios.

“Hacía mucho no me amaban y me odiaban tanto en un mismo tuit”, escribió el autor de la merienda en respuesta a su misma publicación después de ver la increíble cantidad de mensajes tanto positivos como negativos que recibió.

Y es que a pesar de que se trata de un sándwich algo raro, muchos usuarios se mostraron a favor de esta novedosa preparación y hasta la hicieron en sus casas para comprobar si realmente valía la pena combinar al jamón crudo con el sabor de las tortitas negras.

La publicación se viralizó de forma inmediata en la red social de Elon Musk con casi un millón y medio de vistas y más de 18 mil likes en tan sólo unas horas. Al ver la repercusión de su humilde creación, el tuitero volvió a postear otro mensaje, esta vez con un claro tono humorístico: “7 millones de interacciones, radio, TV, y ni un canje de jamón o tortitas”.

“Señor Pichón ahora tengo una necesidad desbloqueada. ¡Mi dieta!”, “¡Necesito probar esto!”, “¿Qué es eso? ¡Nunca se me hubiese ocurrido! Mis dos favoritos del mundo. Este finde lo hago” y “¿Por qué no se me ocurrió antes? Amo el jamón crudo. Amo las tortitas negras. ¿Qué puede salir mal?”, fueron algunas de las respuestas más populares que recibió el tuit.

