En las últimas horas, el mundo del deporte quedó shockeado con la muerte del fisicoculturista Neil Currey, a los 34 años. La triste noticia fue comunicada en las redes sociales por un excoach del británico. A partir de que se dio a conocer el hecho, no tardaron en aparecer las repercusiones y la sorpresa por parte de los usuarios en las distintas plataformas.

El fallecimiento se conoció a partir del posteo de Milos Sarcev, quien se dedica a preparar fisicoculturistas para diversas competencias. El autor de la publicación, que trabajó con el británico, reveló con mucho pesar que su amigo falleció.

“Noticia absolutamente impactante y desgarradora. Mi exatleta Neil Currey murió hoy”, comenzó en el comunicado. Junto con una imagen, capturada en una videollamada, donde se puede ver al homenajeado sonriente por clasificar a una competencia, Sarcev recordó ese buen momento con el fisicoculturista: “Mi mejor recuerdo de él fue esta sonrisa después de ganar el New York Pro y cumplir su sueño de toda la vida de clasificar para el Mr. Olympia (la competencia más importante de fisicoculturismo a nivel mundial)”.

Murió el fisicoculturista Neil Currey a los 34 años Instagram

Por último, remarcó su dolor por el hecho y le envió sus condolencias a familiares y seres queridos del fallecido. “No tengo palabras y estoy lleno de dolor y tristeza. Mis sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. QEPD Neil y que Dios bendiga tu alma”, cerró en la despedida.

Aunque Neil había comenzado hace unos pocos años en el mundo del fisicoculturismo profesional, en 2022 fue la mencionada clasificación al Mister Olympia, donde compitió con los mejores. Desde entonces, había logrado hacerse un lugar entre los mejores de la disciplina.

De acuerdo a la información que brindó The Sun, no se encontraron sospechas de la participación de una tercera persona en la muerte del deportista, aunque las causas de u fallecimiento aún no fueron confirmadas oficialmente. A partir de la información que circuló y de la despedida de su exentrenador, el posteo se llenó de comentarios de despedida.

Principalmente, muchos de ellos remarcaron la importancia de la salud mental y lamentaron la situación de dolor psicológico que presuntamente sufrió el fisicoculturista. Además, lógicamente no tardaron en aparecer las condolencias y los mensajes dirigidos a los familiares del fallecido.

Entre quienes dejaron su respuesta en la publicación, se destacó una persona en particular. El usuario @whoisfalcon, quien se dedicó al fisicoculturismo y se presenta en su perfil como veterano de guerra, aseguró en el posteo que vivió junto a Neil Currey durante dos años.

Junto con una serie de elogios a su persona, recordó el dolor que observó en el homenajeado durante el tiempo que compartieron: “Conectar con otras personas era un desafío para él. En el fondo, siempre sentí la presencia de sus luchas internas, pero él no estaba preparado para enfrentarlas. Mantuve un inmenso respeto por esa decisión y pacientemente le permití abrirse a su tiempo”.

El posteo de despedida para el fisicoculturista Neil Currey, quien falleció a los 34 años Instagram

A continuación, remarcó la importancia de estar cerca de los afectos y comprometerse a hablar en caso de verlos mal. Por último, en su comentario se dirigió directamente al fallecido y le manifestó todo su cariño. “Neil, en el tiempo que pasaste en esta tierra, conseguiste más que cualquiera en tres vidas. Tu inquebrantable dedicación para perseguir tus sueños y tu negativa a rendirte fueron inspiradoras. Hermano, por siempre voy a tener un profundo amor y respeto por vos. Hasta que nos veamos de nuevo. Que en paz descanses”, fueron las sentidas palabras que obtuvieron mucha repercusión y reconocimiento en el posteo.

