Se volvió viral tras recibir una nota del piloto del avión que había tomado

El amor puede estar donde menos uno se lo espera: a la vuelta de la esquina, a través de una aplicación de citas, en una salida nocturna o, por qué no, a bordo de un avión, y esta última parece ser frecuente, al menos para algunos usuarios de TikTok que coincidieron con la protagonista de esta historia.

Kiely Álvarez se volvió viral en la red social cuando desde su perfil, @kikikiely, contó que tomó un vuelo para celebrar la despedida de soltera de una de sus amigas y cuando estaba disfrutando de aquel momento, se le acercó un azafato para darle un papelito.

Según indicó, se trataba de una nota por parte del piloto, quien la invitó a pasar por la cabina para saludarla y poder conocerse; sin embargo, Kiely se asustó y una vez que el avión aterrizó, descendió por las escaleras rápidamente.

“Me fui de viaje y el capitán me mandó una notica”, escribió sobre el video que publicó en la red social, en la cual la siguen poco más de 14.000 personas. En las imágenes, se la ve sosteniendo el papel, en el que se puede leer con claridad: “Me has encantado. Pásate por la cabina cuando lleguemos y nos saludamos”. Con cara de asombro, la protagonista finalizó la publicación en modo incógnito con un: “¿Story time?”.

Al ver su post, el cual obtuvo 181.000 likes, los usuarios quisieron saber más y le pidieron que cuente todos los detalles: “¡Exijo story time!”; “Yo aquí esperando la continuación de la historia”; “Segunda parte!!!” y “Confío en que el algoritmo me llevara al story time”, le dijeron.

Por otra parte, algunos sostuvieron que es algo recurrente entre los pilotos y que seguramente aquel hombre no solo le envió un mensaje a ella, sino que lo podría haber hecho con frecuencia. “Tiene 365 notas iguales a esa”; “Chicos con quien no ilusionarse: piloto, marino, policía, guardia, área de salud, minero...”; “Mi mamá recibió el mismo” e “Hiciste bien en no ir, le debe hacer eso a muchas”, sostuvieron.

Pero, ¿cómo siguió la historia? Tras la ansiedad de sus seguidores, la joven decidió publicar una segunda parte del video y dar más detalles de aquel día. “Todo empezó porque estaba viajando a una despedida de soltera con unas amigas a Cartagena. Yo estaba normal, con los auriculares mirando mi iPad”, comenzó diciendo.

En ese sentido, comentó que vio que el aeromozo estaba cerca de ella, por lo que se quitó los auriculares y aceptó la nota que él le dio de parte del piloto. Tras contar que no fue a la cabina, respondió algunas de las dudas que tenían las usuarias. “No sé si era guapo, si era viejo, joven, casado o soltero. Lamento decepcionarlas, pero la verdad es que salí corriendo”, mencionó, entre risas, mientras se maquillaba frente a cámara.

Pero Kiely no fue la única agasajada que se convirtió en tendencia. En octubre del año pasado, una argentina recibió en pleno vuelo un regalo de un azafato y su reacción se volvió viral.

Desde su perfil @manijadelavida, Nicky Mc Gaw publicó el video en el que resumió su experiencia en el último viaje que realizó con su familia. “Mientras espero las valijas les cuento que al final del recorrido aéreo un azafato me dio un alfajor y una servilleta. Yo dije ‘qué amoroso... un detalle´ y me lo guardé”, comentó al principio del clip.

Y agregó: “Cuestión que saliendo del avión había que esperar. En ese momento que la gente se para, pero bueno, yo no me paré. No sé por qué abro la servilleta, que pensé que era para limpiarme y tenía una nota. Dejo aquí la prueba: ¡Qué amoroso!”.

Tal como se vio en las imágenes, la nota decía: “Hola, ¿cómo estás? Ojalá no te ofenda el gesto, pero tenés unos ojos increíbles. Sebastián”. Pero eso no fue todo. En la parte inferior de la servilleta le dejó su número de teléfono y su perfil de Instagram para que se contacte con él.

Pero lo que más descolocó a todos fue el final del video en el que se vio al padre comiéndose el alfajor que su hija recibió. “Gracias, Sebastián”, dijo el hombre y todos a su alrededor estallaron de risa.

