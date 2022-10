Estaba en pleno vuelo, recibió un mensaje de su jefe que lo puso en aprietos y se hizo viral

escuchar

Un hombre estadounidense vivió momentos de tensión mientras tomaba un vuelo, ya que es trabajador remoto y su jefe le pidió ingresar a una reunión virtual. En el preciso instante en el que él ya estaba en el avión sin haber pedido permiso, recibió la alerta. Su caso se volvió viral, dado que mostró la realidad de lo que hacen muchas personas que trabajan a distancia. No obstante, lo de él fue un caso extremo, ya que no había manera de que la reunión se pudiera concretar mientras él tenía una almohadilla de viaje en el cuello.

El trabajador lo contó todo a través de un video corto en su cuenta de TikTok @mrbrotein. En el clip, se lo vio muy cómodamente arriba del avión ya preparado para viajar a su destino, mientras que con texto ilustró las imágenes para evidenciar que no todo le había salido bien. A pesar de que estaba en medio de un viaje, por dentro tenía un gran nerviosismo por el mensaje que le había enviado su superior.

“Cuando estás trabajando desde casa y tu gerente te invita a una reunión en 30 minutos”, fue la descripción con la que acompañó el video. Y de inmediato él mismo buscó una posible solución, que le pareció bastante graciosa a los demás usuarios: “Problemas de Wi-Fi”, escribió en otra sección de su clip. Esto causó revuelo entre la comunidad virtual, sobre todo por los que se tentaron de la risa, ya que su expresión parecería el equivalente moderno a hacer sonidos extraños para imitar la pérdida de señal del teléfono.

Además, el clip tenía un elemento que fue como la cereza del pastel para divertir a los usuarios: de fondo lo adornaba la canción “Ex-Factor” de Lauryn Hill, justo en el verso donde dice: “¿Cómo puedo explicarme?”.

Las historias más graciosas del trabajo remoto

Hasta el momento, el video acumula poco más de cuatro millones de reproducciones. A pesar de tener una duración únicamente de siete segundos, no se necesitó más para que los usuarios de esta red social reaccionaran de inmediato.

La mayoría estalló en carcajadas, pero otros se sintieron en confianza para contar sus propias anécdotas con el trabajo en línea, con lo cual dejaron en evidencia que el tiktoker no es la única persona que aplica esa táctica cuando quiere trabajar desde otra parte del mundo. Quizá el único detalle que no pudo calcular fue que recibiría la alerta y que además viajó en medio de su jornada laboral.

“Esto me sucedió de camino a Hawái, así que no respondí y resultó que me iban a despedir en dos semanas”, “Es como si pudieran oler cuando no estás en el cargo”, “Este seré yo el próximo martes, deséenme suerte”, dijeron algunas personas.

El trabajador justo salía de viaje cuando le dijeron que debía ingresar a una reunión @mrbrotein/TikTok

La solución, según los usuarios

La comunidad virtual también brindó algunos consejos sobre lo que se podía hacer para evitar reuniones improvisadas:

“Siempre tómense días personales o por enfermedad en los días de vuelo”, “Dile que el Internet se cayó y que estás yendo a una nueva ubicación”, aconsejó una persona. “Di que no tienes servicio de internet o escasez de electricidad”, agregó alguien más. Y quizá este fue la sugerencia más graciosa: “Pon un filtro de fondo”.

