En cuestión de horas, cualquier historia puede dar vuelta al mundo con tan solo un clic y eso le pasó a una joven que contó que recibió un regalo de un azafato en pleno vuelo y su reacción se volvió viral en TikTok.

Desde su perfil @manijadelavida, Nicky Mc Gaw publicó el video en el que resumió su experiencia en el último viaje que realizó con su familia. “Jajajaja, la descripción es espectacular”, escribió la joven en el posteo que obtuvo más de 600.000 reproducciones y todo tipo de repercusiones.

“Mientras espero las valijas les cuento que al final del recorrido aéreo un azafato me dio un alfajor y una servilleta. ´Yo dije que amoroso... un detalle´ y me lo guardé”, comentó al principio del clip.

Y agregó: “Cuestión que saliendo del avión había que esperar. En ese momento que la gente se para, pero bueno, yo no me paré. No sé por qué abro la servilleta, que pensé que era para limpiarme y tenía una nota. Dejo aquí la prueba: ¡Qué amoroso!”.

Tal como se vio en las imágenes, la nota decía: “Hola, ¿cómo estás? Ojalá no te ofenda el gesto, pero tenés unos ojos increíbles. Sebastián”. Pero eso no fue todo. En la parte inferior de la servilleta le dejó su número de teléfono y su perfil de Instagram para que se contacte con él.

Pero lo que más descolocó a todos fue el final del video en el que se vio al padre comiéndose el alfajor que su hija recibió. “Gracias, Sebastián”, dijo el hombre y todos a su alrededor estallaron de risa.

Las reacciones de los usuarios de la famosa aplicación china no tardaron en visibilizarse. Muchos de ellos destacaron el gesto del auxiliar de vuelo, a otros les pareció gracioso y algunos quisieron saber en qué quedó la historia.

“¡No entiendo la burlaaaaaa en esto, lo bancooo! Se tiró a la pileta jaja”; “qué amor ese chico fue educado y caballero, ojalá cuentes si lo seguís en IG quiero más de esta historia. Amor en el aire”; “Te bancamos Sebastián, sabelo”; “jajajaj lo que me reía, el tío comiéndose el alfajor”; “Llámalo, tenés pasaje gratis amiga jajaja”; “Me paso lo mismo en Aerolíneas, será el mismo o todos hacen lo mismo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No es la primera vez que surge el amor en el aire. En agosto del año pasado, una usuaria de TikTok compartió el momento en el que “quedó flechada” por un joven mientras ambos esperaban en el aeropuerto, pero la sorpresa se la llevó después cuando coincidió con aquel hombre no solo en el mismo avión, sino también compartieron asiento.

Una tiktoker se encontró con el amor de su vida en un aeropuerto y el desenlace fue prometedor @alejaso2/TikTok

En la filmación de tan solo diez segundos, @alejaso2 filmó al joven sin que él se diera cuenta. A pesar de que ella estuvo pendiente durante todo el trayecto, él ni siquiera se enteró de la situación. “La suerte está de su lado”, fue la descripción con la que acompañó el posteo que generó el malestar de algunas personas que se quejaron de la actitud de la joven y la tildaron de “acosadora”.

“¿Y si fuera al revés? (el acoso)”, “Sería bueno saber qué opina el joven, si siente que fue acoso o no”, le dijeron algunos tiktokeros.

