Test de personalidad: según la estación de tu nacimiento podrás descubrir si sos una persona sensible

Los test de personalidad son ejercicios simples y prácticos para conocer detalles de cómo es el carácter de una persona y de la forma que interactúa con su entorno. Sin un lapso de tiempo que pueda condicionar la respuesta, el usuario deberá elegir entre las opciones de cada imagen y estas darán un pantallazo general de tu forma de ser.

El proceso es rápido y fácil de entender: el usuario deberá utilizar sus redes sociales (X, Facebook, Instagram, entre otras) y buscar los diferentes test de personalidad que existen en las plataformas digitales. Al acceder a ellos, encontrará una consigna clara y concisa que determinará el inicio del desafío. Por último, y no menos importante, se deberá seleccionar una de las opciones que traerá consigo una explicación de esa elección.

Elegí uno de los árboles situado en cada estación y conocé si sos una persona sensible

Como sucedió anteriormente, los test visuales pueden abarcar varias temáticas como las formas de una silla, de las hojas de los árboles, diferentes modelos de motos y hasta manchas de café. En esta ocasión, se deberá escoger una de las cuatro estaciones del año según la fecha en que naciste: otoño, invierno, primavera o verano. Y estas estarán representadas con un árbol y detrás de esa elección se sabrá si sos una persona sensible y qué características de tu personalidad te marcarán por el resto de tu vida.

Una vez que se leyó la opción seleccionada, el desafío llega a su fin y comienza la última parte: la viralización del contenido. Al estar inmerso en las redes, los test de personalidad necesitan el empuje de los usuarios que pueden compartirlo en sus perfiles públicos, como así también ingresar a su cuenta de WhatsApp, y compartirlo vía ese medio con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Qué significa cada estación

Si naciste en otoño: Tu personalidad es fuerte y marcada. La impaciencia es uno de tus grandes defectos y deberás tomar cartas en el asunto para poder corregirlo. Buscás soluciones al corto plazo y evitas el proceso de aprendizaje. En pocas ocasiones te juntás con amigos para contar tus inconvenientes personales y eso puede afectar tu psiquis.

Si naciste en invierno: Sos una persona sensible que le esquiva a los cambios bruscos. Las emociones te invaden a cada segundo y necesitás descargar mediante el llanto para no colapsarte. Todo este combo hace que tu entorno no te entienda y busque explicaciones para poder comprenderte.

Si naciste en primavera: Naciste en una temporada en la que el sol está a punto de florecer y eso quiere decir que sos una persona extremadamente sensible. La soledad es tu enemigo, por ende buscás refugiarte en círculos de amigos y familiares que te contienen en las crisis existenciales.

Si naciste en verano: Vivís todos los días al máximo y casi nada suele afectarte. Te apodan ‘corazón de piedra’ y no hay forma que puedas cambiar tu forma de ser. De elegir esta opción serás considerada una persona ermitaña.

