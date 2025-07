Tres consejos de un psiquiatra para evitar las discusiones de pareja

Las discusiones en las parejas suelen ser frecuentes, ya que muchas veces es difícil coincidir y entender a la otra persona, y esto se agrava en la convivencia. Sin embargo, existen diversos métodos que se pueden implementar para mejorarla y fortalecer el vínculo. Desde una comunicación más empática hasta la organización de rutinas compartidas, se pueden encontrar estrategias que se adapten a sus necesidades y estilo de vida. Recientemente, el reconocido psiquiatra español Enrique Rojas compartió tres consejos fundamentales para evitar estos enfrentamientos.

Hay tres claves sencillas, pero esenciales, para construir una convivencia estable (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Anton Yasirov

El catedrático emérito de la Universidad de Extremadura es especialista en salud emocional y relaciones de pareja, y divulga sobre esta temática en redes sociales. En el video, brindó tres claves sencillas, pero esenciales, para construir una convivencia estable.

“Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco”, explicó. Significa que no todas las diferencias o desacuerdos merecen convertirse en una pelea. En una relación saludable, las personas aprenden a elegir sus batallas, es decir, saber cuándo es mejor dejar pasar algo, cuándo es una diferencia de opinión sin importancia y cuándo realmente es necesario hablar con seriedad.

El segundo consejo que brindó fue no sacar la lista de agravios del pasado. “La colección de reproches debe estar bajo llave. Perdón y olvido. El que dice: ‘yo perdono, pero no olvido’. No, eso no es nada. Es decir, perdón y olvido es un binomio sólido, compacto, consistente, indica categoría personal", desarrolló. Es que no se trata de borrar lo que pasó, sino de no permitir que eso no tenga poder destructivo sobre la relación. Volver a mencionarlo una y otra vez no es justicia, es resentimiento no resuelto. Es elegir conscientemente no usarlo como reproche, aunque uno lo recuerde.

Relativizar no es ignorar los problemas, sino verlos con perspectiva (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Por último, Rojas afirmó: “Hay que aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que tienen, relativizar las dificultades y problemas. Y eso se hace poniendo las luces largas en la vida personal". Relativizar ayuda a quitarle poder a lo que no lo merece. Este consejo propone algo fundamental para vivir con mayor equilibrio emocional y mantener relaciones sanas: poner las cosas en perspectiva, es decir, no exagerar ni dramatizar cada situación, y aprender a valorar los problemas según su verdadera dimensión. Muchas veces las parejas se desgastan no por grandes tragedias, sino por pequeñas tensiones mal manejadas. Aprender a no sobredimensionar los problemas permite que la convivencia sea más ligera y madura.

¿Cómo neutralizar los pensamientos intrusivos?

Para el psiquiatra es fundamental aprender a neutralizar los pensamientos intrusivos. “Son aquellas ideas que se cuelan en el interior de nuestro espacio mental sin pedir permiso y distorsionan nuestra percepción de la realidad, por un lado, y por otro, nuestro estado de ánimo”, explicó. Es por eso que Rojas recomendó “estar atentos a esta ingeniería negativa” para evitar sufrir en las relaciones de pareja.

Además, profundizó sobre qué es lo que las pasa a los individuos que tienen pensamientos negativos: “Suelen caer en un binomio perjudicial: estar solas y sin hacer nada. En esos momentos de inactividad y aislamiento, es común que emerjan recuerdos dolorosos, conflictos no resueltos o pensamientos nocivos que alteran su paz mental". Ante esta situación, recomendó que tanto los psiquiatras y psicólogos trabajen para enseñarles a identificar esos pensamientos intrusivos y expulsarlos, reemplazándolos por mensajes cognitivos positivos.

En cuanto a los mensajes positivos que sirven para contrarrestar los malos, destaca los siguientes: “Tranquilo, no pasa nada”; “Aquello fue solo una anécdota”; “Enfocate en lo positivo” o “Reconocé lo que lograste”. Se trata de frases breves, repetitivas y alentadoras —conocidas en inglés como waterfall sentences— que actúan como una “cascada” mental que disuelve lo negativo.

“El objetivo es entrenar la mente para responder con autocompasión, objetividad y enfoque en el presente, reduciendo así el impacto de pensamientos rumiantes o autodestructivos”, concluyó el psiquiatra.