Cuatro preguntas para saber si tu pareja es la adecuada

Es normal que, en una relación de pareja, en algún momento uno o ambos se cuestionen si están con la persona correcta. Las dudas pueden aparecer incluso en relaciones sanas y estables, ya que no todo es siempre color de rosa. La convivencia, los cambios personales o las dificultades cotidianas pueden despertar algunas preguntas internas. Al respecto, Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional y relaciones de pareja, reveló que existen cuatro preguntas clave que toda persona debería hacerse cuando surgen estas dudas.

Responder con sinceridad puede ayudar a aclarar si las dudas son una señal pasajera o una advertencia más profunda de que algo no está funcionando (Foto de carácter ilustrativo: Freepik )

Congost cuenta con una licenciatura en Psicología y un Postgrado en terapia de pareja. Además, posee un Máster en Coaching y es autora de 11 libros. ¿Amor o adicción?; Autoestima Automática; Si duele, no es amor; La llave de las emociones; y 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, son algunos de ellos. A través de su cuenta de Instagram, la experta divulga sobre esta temática y propone hacerse cuatro preguntas clave para saber con mayor certeza si se está compartiendo la vida con la persona adecuada:

1. ¿Sentís que es una persona a la que podés hablarle de todo?

Congost explica que la comunicación es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sana. Poder hablar de todo no significa estar de acuerdo en todo, sino sentir la libertad de expresar tus emociones, tus pensamientos, tus dudas y tus sueños sin miedo a ser juzgado o minimizado. Si sentís que tenés que callarte cosas importantes, que caminás con cuidado para no incomodar o que no podés ser honesto/a por miedo una mala reacción, es una señal de alerta. La confianza se construye desde la apertura y la escucha mutua.

2. ¿Sentís que es una buena persona?

La segunda pregunta que propone la experta es clave observar si es una buena persona en general. ¿Cómo trata a los demás? ¿Tiene empatía? ¿Actúa con integridad? ¿Incluso cuando nadie lo mira? La bondad real se refleja en los pequeños gestos cotidianos. Estar con alguien con principios, que actúa desde el respeto, la compasión y la honestidad, crea un entorno emocional seguro y saludable.

3. ¿Sentís que te ayuda a sacar lo mejor de vos?

Una pareja sana no solo acompaña, también impulsa. Estar con alguien que te motiva a crecer, a superarte, que celebra tus logros y te sostiene en tus caídas, es fundamental. Si esa persona te inspira a ser tu mejor versión sin exigencias ni presiones, es una señal de que el vínculo está basado en amor y admiración mutua. Por el contrario, si te sentís limitado/a, apagado/a o constantemente criticado/a, es momento de revisar qué tipo de energía está trayendo esa relación a tu vida.

4. ¿Sentís que ese hombre o esa mujer es la persona que querrías como madre o padre de tus hijos?

Incluso si no tenés en mente formar una familia, esta pregunta es poderosa porque apunta a mirar más allá. ¿Esa persona transmite amor, paciencia, responsabilidad, compromiso? ¿Te imaginás construyendo un proyecto de vida a su lado? No se trata solo de la química o de pasarla bien, sino de tener una visión compartida del futuro, basada en el respeto, el cuidado y la madurez emocional.

La importancia de saber soltar a un pareja, según Silvia Congost

Cabe resaltar que, además de enfocarse en las relaciones de pareja, Silvia Congost también divulga activamente sobre la importancia de soltar cuando una relación termina. Habla con claridad sobre el proceso de separación y cómo, muchas veces, aunque la decisión esté tomada, el verdadero desafío es aceptar el final y desapegarse emocionalmente.

“Una cosa es querer que tu relación dure para siempre, tratar de superar las dificultades juntos y no querer rendirse, pero otra cosa muy distinta es no querer aceptar cuando tu pareja te deja o te dice que ya no te ama y no quiere seguir a tu lado”, explicó y finalizó: “Lo primero se llama compromiso, lo segundo, obsesión enfermiza y dependencia emocional”.