Un médico explicó las cuatro razones por las que le tenemos miedo a la muerte

La muerte es uno de los grandes temas de la humanidad, no importa cuándo se la aborde. El médico y divulgador español Manuel Sans Segarra opinó que el rechazo al final de la vida tiene cuatro miedos específicos que pueden identificarse y llamó a controlar el “ego” para evitarlos.

“El sentido de la vida es muy peligroso, condiciona un auténtico pánico a la muerte. Nuestra sociedad actual en la que impera una gran egomanía está aterrada por la muerte, sufre por la muerte. Es tabú, no quiere oír hablar de la muerte”, aseguró el experto en el podcast Roca Project. “¿Por qué? El ego se fundamenta en la materia, en el cuerpo, entonces sabe que con la muerte física va a desaparecer. Las causas del miedo a la muerte que tenemos todos los seres humanos son porque nos dejamos dominar por el ego", agregó el médico, reconocido mundialmente por sus reflexiones.

La muerte sigue siendo un área de gran debate en la ciencia (Captura: Roca Project)

Para abordar esta temática que refleja la condición humana, el divulgador identificó cuatro miedos que están vinculados a varias causas profundas que explican la aversión a morir que tienen las personas.

1. El proceso de morir suele ser incómodo y doloroso

Para muchos, el miedo no está tanto en el hecho de morir, sino en el camino hacia ese final. Sans Segarra explicó que el momento de la muerte suele estar acompañado de dolor físico, sufrimiento emocional y una sensación de soledad intensa. Por eso, más que miedo, lo que sentimos muchas veces es una reacción natural de rechazo. “Tenemos miedo a la muerte porque es molesto, doloroso, desagradable y de gran soledad”, aseguró. “¿Quién no tuvo un familiar con cáncer de esófago que no puede tragar y que va quedando cada vez más flaco?”, ejemplificó.

2. El ego no tolera lo desconocido

Una de las mayores fuentes de angustia es no saber qué viene después. La muerte representa un misterio absoluto, algo que escapa a la comprensión del ego, acostumbrado a tener el control. Esta incertidumbre provoca ansiedad porque no hay forma de anticiparla ni entenderla desde la lógica cotidiana. “No hay nada que aterre más al ego que lo desconocido. Prefiere vivir con una estructura psicológica que lo frustra, pero que la conoce”, aseveró el experto e instó a “controlar el ego”.

Manuel Sans Segarra sobre el miedo a la muerte

3. La muerte implica perderlo todo

Otro de los grandes miedos es tener que dejar atrás todo lo que fuimos y lo que logramos. Familia, afectos, bienes materiales y estatus: la muerte nos obliga a soltarlo todo. En palabras del doctor: “Venimos sin nada y nos vamos sin nada”. En una sociedad que valora la acumulación, eso puede resultar profundamente desconcertante. “Dejamos familia, amigos, riqueza, poder. Morirse es muy fácil, cuando uno se muere deja todo, por eso tiene miedo la sociedad”, afirmó el médico.

4. El instinto de supervivencia nos ata a la vida

Finalmente, Sans Segarra señaló que el miedo a la muerte también tiene una base biológica: el instinto de sobrevivir está profundamente arraigado en los seres vivos. Esta fuerza natural que impulsa a seguir viviendo hace que incluso pensar en el fin resulte amenazante. “Tenemos un instinto de conservación tremendamente potente que nos conserva la vida”, concluyó en el pódcast.