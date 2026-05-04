Un perro interrumpió el partido entre Rosario Central y Tigre: “Quería definir”

Un perro interrumpió el partido que se disputó este domingo por la tarde entre Rosario Central y Tigre. El episodio ocurrió a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el animal ingresó al campo de juego en medio de una jugada ofensiva y obligó a detener momentáneamente el encuentro en el estadio Gigante de Arroyito. “Quería definir”, señaló el relator.

La escena se produjo cuando Nahuel Banegas, lateral izquierdo del equipo rosarino, lanzó un pase filtrado hacia el área con la intención de generar peligro. En ese instante, el perro apareció en la cancha y corrió en la misma dirección que la pelota, lo que sorprendió a jugadores, árbitro y público. “Ataca también el perro”, comentó el relator durante la transmisión.

Un perro interrumpió un partido y generó una ovación del público

La jugada se detuvo de inmediato, pero el animal continuó su recorrido dentro del campo y comenzó a moverse alrededor de la pelota, como si intentara participar del juego. Luego, personal de seguridad ingresó al terreno para intentar retirarlo, aunque el perro logró esquivar varios intentos de captura, generando el festejo de las personas que estaban presentes en la cancha.

Finalmente, el perro salió del campo de juego y permitió la reanudación del partido, que continuó con normalidad. Rosario Central se puso en ventaja con un gol de Soto, mientras que Tigre igualó a través de Romero. Con este resultado, Rosario Central suma 28 puntos y se ubica en la cuarta posición, mientras que Tigre tiene 20 unidades y se posiciona en el décimo lugar de la tabla.

El encuentro, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, terminó igualado 1-1. De esa manera, Tigre quedó a un gol solo de clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura.

Rosario Central empató 1-1 contra Tigre (Foto: FOTOBAIRES) Juan José García - FOTOBAIRES

Por su parte, el Canalla, ya clasificado, buscaba imponerse para escalar a la segunda posición y así tener la localía garantizada durante varias de las instancias de eliminación que se avecinan. El Matador no tenía otro camino que los tres puntos para meterse entre los ocho.

A los 37, el tiro libre al área de Segovia encontró una peinada de Carlos Quintana, que terminó siendo asistencia para Alexis Soto, que definió con una cachetada a la pelota de aire. Para festejar, debió esperar los cuatro minutos y medio que demoró el trazado de líneas del VAR para convalidar la acción que había anulado el juez de línea Hugo Páez por fuera de juego, sin percibir que Ignacio Russo y Elías lo habilitaban.

Finalmente, al minuto 81, David Romero fue el encargado de darle el empate a Rosario Central. Así, los de Jorge Almirón deberán cruzarse con Independiente (5° en la otra zona) en Arroyito, mientras que a Tigre le queda la Copa Sudamericana, donde no deberá fallar si quiere cuidar el ciclo de Dabove.