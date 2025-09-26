Un tesoro bajo tierra: arqueólogos encuentran el palacio del último rey anglosajón

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Newcastle, en colaboración con la Universidad de Exeter, logró identificar la ubicación del palacio perdido de Harold II, el último rey anglosajón de Inglaterra, gracias a una reinterpretación de excavaciones realizadas años atrás en Bosham, al sur del país.

El hallazgo fue posible al analizar restos arquitectónicos que habían pasado desapercibidos, entre ellos una letrina de madera, un elemento poco común en construcciones medievales y que sugiere que el sitio era una residencia de alto rango. Este tipo de instalaciones privadas eran un lujo reservado para figuras de poder, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un centro político importante en el siglo XI.

Versión del siglo XIII de la coronación de Harold, de una Vida anónima del rey Eduardo el Confesor (Foto: Gentileza Biblioteca de la Universidad de Cambridge)

El descubrimiento no solo aporta evidencia física de la existencia del palacio, sino que también permite revisar la imagen histórica de Harold II, lo que muestra que su gobierno contaba con una estructura organizada antes de la conquista normanda. Además, el sitio coincide con lo representado en el Tapiz de Bayeux, donde se muestra a Harold en Bosham antes de partir hacia Francia.

De acuerdo con Archaeology News Online Magazine, la investigación fue liderada por el arqueólogo Dr. Duncan Wright, quien destacó que este tipo de hallazgos son clave para entender cómo funcionaban los centros de poder anglosajones antes de que fueran reemplazados por castillos normandos tras la invasión de 1066.

Durante mucho tiempo, los arqueólogos intentaron localizar la residencia real de Harold II en Bosham, un sitio que aparece representado en dos escenas del famoso Tapiz de Bayeux, una obra bordada del siglo XI que narra los eventos previos a la conquista normanda de Inglaterra en 1066. En el tapiz, Harold es mostrado en plena celebración en un gran salón antes de embarcarse hacia Francia, y nuevamente a su regreso, lo que sugiere que Bosham tenía un papel importante en su vida.

El Tapiz de Bayeux muestra al rey Harold cabalgar hacia Bosham, donde asiste a la iglesia y celebra un banquete en un salón, antes de partir hacia Francia (Foto: Sociedad de Anticuarios de Londres)

Aunque la iglesia vinculada a Harold en esa localidad aún se conserva, la ubicación exacta del salón donde se desarrollaban estos eventos había permanecido como un misterio. Gracias a la investigación, se logró localizar dos estructuras medievales no identificadas previamente en el yacimiento. Una de estas está integrada en la residencia privada actual, mientras que la otra se encuentra en el jardín.

El doctor Duncan Wright, profesor titular de Arqueología Medieval en la Universidad de Newcastle y líder del proyecto, comentó que el inodoro del edificio fue clave para el estatus de élite del sitio. “El descubrimiento de que las excavaciones de 2006 habían encontrado, en efecto, un baño anglosajón nos confirmó que esta casa se encuentra en el sitio de una residencia de élite anterior a la conquista normanda”, explicó.

Y continuó: “Al analizar esta pista vital, junto con todas nuestras demás evidencias, está fuera de toda duda razonable que aquí encontramos la ubicación del centro de poder privado de Harold Godwinson, el famoso Tapiz de Bayeux”.

Por su parte, el profesor Oliver Creighton, de la Universidad de Exeter, coinvestigador del proyecto, declaró: “La conquista normanda vio a una nueva clase dirigente suplantar a la aristocracia inglesa, dejando pocos restos físicos, lo que hace que el descubrimiento en Bosham sea sumamente significativo: hemos encontrado una casa piloto anglosajona”.