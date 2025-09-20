El impactante hallazgo que evidenciaría que la conocida máscara de Tutankamón no era de él
Investigaciones recientes presentadas en un documental sugieren que la famosa máscara funeraria del faraón podría no haberle pertenecido
- 2 minutos de lectura'
Tutankamón fue uno de los faraones más conocidos de la historia egipcia, por lo que todavía despierta fascinación. Sin embargo, lo que se sabe de él tomó un giro inesperado a raíz de la publicación del documental Tutankamón: vida, no muerte. En este programa, la profesora Joann Fletcher, egiptóloga de la Universidad de York, compartió hallazgos que ponen en duda algunas de las creencias más populares sobre el joven faraón.
La máscara funeraria de Tutankamón es una de las piezas más emblemáticas del Antiguo Egipto, un símbolo de la riqueza y el esplendor de los faraones durante casi un siglo desde su descubrimiento en 1922 por Howard Carter. Sin embargo, los hallazgos presentados por Joann Fletcher abren la posibilidad de que algunos elementos de la misma podrían no corresponder al propio faraón.
Esto se debe a que, según los registros históricos y culturales del Antiguo Egipto, los faraones masculinos adultos raramente usaban joyería en las orejas, mientras que sí era común durante la infancia. Este detalle llevó a los expertos a cuestionar si la máscara fue confeccionada originalmente para él o si podría haberse reutilizado o modificado a partir de otra pieza funeraria.
El documental también explora otros aspectos del reinado y la muerte del joven faraón y proporciona una nueva mirada sobre su vida y las prácticas funerarias de la época. La investigación no solo cuestiona la autenticidad de la máscara, sino que también invita a replantear cómo interpretamos los objetos históricos que dimos por ciertos durante décadas.
Estos hallazgos podrían cambiar la forma en que los museos presentan la tumba y los artefactos de Tutankamón, y subrayan la importancia de la revisión constante de la historia con nuevas tecnologías y perspectivas académicas. Incluso los símbolos más icónicos de la historia antigua pueden esconder secretos inesperados.
