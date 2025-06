Una experta en lenguaje corporal explicó qué significa que alguien se toque la nariz cuando está frente a otra persona

El lenguaje corporal ocupa un rol fundamental en la comunicación, ya que los gestos, las posturas y los movimientos que muchas veces pasan desapercibidos pueden revelar más sobre una persona que sus propias palabras. Según estudios en psicología de la comunicación, hasta el 90% del impacto de una conversación puede estar determinado por elementos no verbales.

En este contexto, un gesto tan común como tocarse la nariz frente a otra persona adquirió una nueva lectura gracias a la especialista británica Adrianne Carter, conocida en redes sociales como “The Face Whisperer” (“La susurradora de rostros”). A través de sus análisis en videos virales de TikTok y entrevistas a medios internacionales, la especialista explicó que este movimiento puede indicar diversas emociones ocultas, según el contexto.

Según Carter, cuando una persona se frota o rasca la nariz mientras escucha a otra hablar, podría manifestar, de forma inconsciente, cierto rechazo a lo que oye. “A menudo es una señal de insatisfacción o un mensaje subconsciente que dice: ‘Rechazo lo que escucho de ti’”, afirmó en una de sus publicaciones.

Qué significa que una persona se toque la nariz, según una experta en lenguaje corporal

Este tipo de microexpresión puede pasar desapercibida para la mayoría de los individuos, pero resulta muy significativa para quienes saben leer el lenguaje no verbal. No necesariamente implica hostilidad, pero sí podría ser una pista de que la persona no está de acuerdo o no aprueba lo que se dice. Este conocimiento suele ser clave en juicios, negociaciones o, incluso, entrevistas de trabajo.

Otra interpretación posible es que quien se toca la nariz durante una conversación experimenta incomodidad. “Puede ser que no tenga plena confianza en sí misma y no se sienta completamente conectada con sus palabras”, señaló la experta. En estos casos, el gesto puede delatar inseguridad o falta de convicción en lo que se expresa.

Diversos expertos en lenguaje corporal, entre ellos Paul Ekman, que es referente en el estudio de las microexpresiones y mentor de Carter, relacionan este gesto con el ocultamiento de información. Aunque no se trata de una prueba concluyente de que alguien miente, podría ser un indicio de que la persona guarda algo o atraviesa un conflicto interno.

Muchas personas suelen acercar sus manos hacia la nariz cuando sienten vergüenza o están incómodos con alguna situación (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Desde el punto de vista fisiológico, la incomodidad emocional o el estrés pueden generar un leve aumento de la presión sanguínea, lo que provoca picazón en zonas como la nariz. El frotarse o rozarse la nariz con los dedos o la mano actuaría como una respuesta automática ante esa sensación natural del organismo.

Sin embargo, tanto Adrianne Carter como otros especialistas aclaran que un solo gesto no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva. “Siempre hay que observar el conjunto del lenguaje corporal, el contexto emocional de la conversación y si el gesto se repite ante ciertos temas”, advirtió.

El análisis de la especialista en Tiktok se volvió viral en cuestión de horas y juntó cientos de comentarios de usuarios, quienes dejaron en clase que quedaron fascinados con la explicación. “Es verdad. Lo hago cuando estoy nervioso”; “La mayoría de la gente con la que hablo lo hace, pensé que había algo mal conmigo”; y “Es un tic que me produce ansiedad”, fueron algunos de los mensajes que poblaron la publicación.