Desde colgar un pasacalles hasta arrodillarse en una multitud para declararse, existen distintas formas extravagantes de expresar el amor. Pero una que causa controversia son los tatuajes. Si bien es cierto que hoy estas marcas en la piel ya no espantan a nadie, algo que sí genera polémica es la decisión de hacerse un diseño para toda la vida sobre una persona amada, durante una determinada época, sin saber si aquel vínculo durará para siempre.

Precisamente, esto es lo que sucedió con una influencer londinense de 27 años que causó furor en las redes sociales después de publicar un video, donde se la ve haciéndose un tatuaje en la frente con el nombre de su novio, Kevin, en una tipografía cursiva y de gran tamaño. “Me tatué el nombre de mi novio en la cara”, escribió con devoción y alegría Ana Stanskovsky, una creadora de contenidos que cuenta con 117 mil seguidores en Instagram. De acuerdo con las imágenes de su perfil, la joven aparenta ser una amante de los tatuajes.

En la filmación se puede ver a Ana sufriendo mientras el tatuador realiza el procedimiento. Al terminar, la influencer se mira al espejo encantada, y se pregunta: “¿Creés que le gustará?”. A los minutos de compartir el clip, la publicación se llenó de intensas reacciones que delinearon dos polémicas.

Por un lado, se agruparon los que cuestionaron la impactante decisión: “Creo que tatuarse el nombre de un novio es mala idea y más en la cara”. “Esto sin duda entra en la categoría de cosas que nunca debes hacer”, expresó otra. Incluso, algunos la consideraron una “delirante” y pusieron en duda su mental: “Ese no es un comportamiento normal. Estás dando vibraciones psicóticas. Kevin debería correr inmediatamente”.

Ana junto con Kevin, el hombre por el que supuestamente se marcó la cara para siempre

Más allá la zona y del motivo del tatuaje, otros usuarios sugirieron con escepticismo que, en realidad, podría tratarse de un montaje escenificado con el objetivo de conseguir mayor visibilidad en las redes. “El número de personas que comentan pensando que es real me hace llorar por la sociedad”, escribió uno. “Vamos chicos, por supuesto que no es real”, agregó otro. “Esto es obviamente falso. No hay ninguna aguja bajando en los primeros planos, solo la parte plástica de la pistola contra su piel. Además, no hay enrojecimiento, hinchazón, sangrado ni limpieza”, explicó un tercero.

Frente a la controversia, el periódico británico Metro le preguntó al tatuador Kevin Paul, famoso por haber trabajado con figuras como Harry Styles, Rihanna y Ed Sheeran, su opinión sobre el caso: “Es 100% falso. Es literalmente un rotulador negro. La máquina ni siquiera está funcionando y no sale tinta. En realidad, no hay ninguna aguja que penetre en la piel”. El artista también comentó que debería verse sangre y tinta corriendo por la cara y que, habiendo pasado por la experiencia, las reacciones de Ana no son proporcionales al fuerte dolor que provoca realizarse un tatuaje en la cabeza.

Ajena a las críticas y a las miradas de reojo, la influencer redobló la apuesta y publicó un segundo video para confirmar su decisión: “Todo el mundo me decía que iba a arrepentirme y cada vez que me miro en el espejo pienso que estoy enamorada del nuevo tatuaje y de mi novio”. Con un descargo indirecto, Ana subrayó que todas las formas son válidas para expresar el amor que, según ella, necesita ser demostrado en una relación.

Dispuesta a militar su iniciativa, la joven hasta dio un consejo insólito: “Creo que si tu novia o novio no quiere tatuarse tu nombre en la cara, solo necesitas buscarte una nueva pareja porque no creo que te ame. Esta es la forma de demostrar tu amor”.

LA NACION