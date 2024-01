escuchar

Las mascotas se convirtieron en una compañía importante para miles de personas alrededor del mundo, algo que los ha llevado a ocupar un lugar dentro de la familia. En redes sociales, se suele compartir contenido en el que se aprecia que, en ciertos casos, llegan a “humanizar” al animal, práctica que no es apoyada por expertos en veterinaria.

Ahora, un hecho relacionado con perros y gatos está dándole la vuelta a las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok, debido a que una mujer de la tercera edad decidió dejarle toda su herencia a sus mascotas porque sus hijos no están al pendiente de ella.

Según información dada por el medio de comunicación The South China Morning Post, citando a Zonglan News, la mujer de apellido Liu y oriunda de Shanghái, actualizó su testamento recientemente para sacar a sus hijos de allí e incluir a los animales que la han acompañado en su última etapa de vida.

La mujer asegura que sus familiares no la visitan, no la llaman y no están al pendiente de su vida, y el único consuelo que recibió es el de sus perros y gatos. En lo revelado por The South China Morning Post, se dice que la anciana tiene pensado dejar más de veinte millones yuanes (4,3 millones de dólares) en manos de una veterinaria local que tendrá que hacerse cargo de las mascotas y las crías que estos tengan.

No obstante, la decisión de Liu no sería válida en China, razón que llevó a Chen Kai, un representante del centro de registro de testamentos en Beijing a aconsejarle que deje el dinero en manos de una persona de confianza.

“El testamento actual de Liu es unidireccional y le habríamos aconsejado que nombrara a una persona de su confianza para supervisar la clínica veterinaria y garantizar que las mascotas reciban el cuidado adecuado”, cita The South China Morning Post.

Igualmente, alertó a la mujer de los posibles riesgos que esto implicaría y le pide no descartar la idea de en el futuro cambiar de opinión y agregar nuevamente a sus hijos al testamento.

