En lugar de la fiesta de 15 años, una joven eligió tener su propia verdulería

escuchar

En lugar de una fiesta con música, comida y vestido largo, una joven guatemalteca eligió invertir el dinero del festejo de sus quince años en una verdulería. Así lo contó su orgulloso padre a través de Facebook: “Mi hija prefirió su negocio propio que la fiesta de quince años, la felicito”, escribió Gerardo Duarte Jim, oriundo del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, en Guatemala.

Duarte compartió un conjunto de imágenes de Natalia, su hija, en un local que todavía no se encuentra suficientemente abastecido pero sí cuenta con mercadería como para darlo por inaugurado.

La adolescente prefirió invertir el dinero de su fiesta de quince en una verdulería

“Mi hija Natalia los invita a visitar su mercadito de verdura y fruta, abierto desde hoy. Gracias por su apoyo”, continuó Duarte, que agregó a sus palabras divertidos emojis que mostraban su orgullo por la decisión que quiso tomar la adolescente. Sara Vega, la madre de la joven, dijo en la publicación: “A esto llamo inteligencia”.

El posteo se viralizó y fue sumando diversas opiniones: muchas de apoyo y otras con mensajes críticos. “Felicidades. A mí me pasó algo similar cuando le dije a mi madre que preferiría invertir y trabajar. Hasta el día de hoy me fue súper bien. Tengo experiencia y buen desempeño en mi trabajo, pero sé una sola cosa: a pesar de que todo me fue bien, desearía haber tenido mi fiesta de 15, hubiese sido un hermoso recuerdo”, respondió una mujer.

Mientras tanto, otros cuestionaron la decisión y dejaron por escrito que a esa edad es mejor tener una fiesta: “Quince años solo se cumplen una vez, pero emprender un negocio se puede hacer siempre”. Ante esta postura, otro seguidor le contestó: “No creo. A los 15 años solo es una fiesta, pero el dinero que se le iba a dar para la fiesta solo le llegará una vez. Y ahora con un negocio podrá tener más de lo que ella quería en su momento”.

LA NACION