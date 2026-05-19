“Por favor, que Argentina no vuelva a salir campeón”: la intensidad que se volvió un himno pre Mundial

Pasaron cuatro años desde que Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar y hay algo de esa euforia que nunca terminó de apagarse. Sigue apareciendo en canciones, memes y videos. Sigue vibrando en cada reunión donde alguien pone la tele, en cada grupo de WhatsApp donde se arman las apuestas, en cada conversación donde alguien dice, con total convicción, que esta vez también se gana.

Las historias que materializan la pasión por el fútbol argentino son infinitas. Rodrigo González Cejas, más conocido como “El Talismán”, decidió seguir a la Selección a todas partes desde Brasil 2014 y se volvió símbolo en Qatar, donde muchos hinchas lo consideraban un amuleto de la suerte. Alejo Ciganotto, por su parte, cruzó América a dedo durante meses con un objetivo tan claro como desquiciado: llegar al Mundial. Y cuando Argentina ganó, el festejo en Buenos Aires fue tan descomunal que recorrió los medios del mundo entero.

Millones de personas en las calles, gente trepada a semáforos, un país unido por los colores de su bandera. Visto desde afuera, puede parecer un exceso. Desde adentro, tiene otra lógica: para los argentinos la intensidad forma parte de nuestra identidad, pertenencia y emoción con la que vivimos.

La resistencia por ganar una vez más

A menos de un mes del Mundial 2026, el clima ya se empezó a sentir. Todavía no llegamos a la cancha, pero sí estamos por todos lados. En esta línea, Fernet Branca lanzó su campaña mundialista en la que se apropió de una conversación que comenzó en el ecosistema digital y fue tomando cada vez más relevancia: los extranjeros ruegan que no ganemos la cuarta.

En las últimas semanas, streamers y creadores de contenido de distintos países salieron a declarar lo “insoportable” que resulta la intensidad argentina e instalaron el pánico global a que la Selección vuelva a tener la gloria. El mexicano Mike Máquina del Mal apuntó contra la euforia nacional. El brasileño Allan Jones habló de lo que significaría un doble campeonato. El dominicano Angelo Valdés —Will, de Los Futbolitos— hizo hincapié en lo difícil que sería aguantar cuatro años más de esta locura.

Lo que para ellos es exceso, para nosotros es normalidad. Y eso, que desde afuera se lee como algo difícil de entender, es exactamente lo que nos define. Los extranjeros no lo entienden, y quizás tampoco necesitan entenderlo. La ilusión de una nueva estrella está cada vez más cerca, y con ella vuelve algo que en Argentina nunca se va del todo: esa sensación de que el mundo entero está mirando y que, de nuevo, algo enorme está por pasar.

Cómo el ruido ajeno se convirtió en un himno propio

Fernet Branca tomó toda esa conversación y la convirtió en una campaña construida desde la mirada externa sobre los argentinos. El spot reúne a los streamers mexicanos, brasileños y dominicanos junto a Luquitas Rodríguez, uno de los mayores exponentes de la pasión argentina de los últimos años, en un himno que toma todas esas críticas y las transforma en orgullo.

La decisión creativa fue tan simple como efectiva: no intentar bajar la intensidad, sino asumirla. “Empezamos a ver videos y comentarios de personas de distintos países diciendo que no querían que Argentina volviera a ganar. Y entendimos que había algo muy potente ahí: esa intensidad que para otros resulta excesiva, para nosotros es símbolo de orgullo”, explican desde la marca.

El paralelismo con el propio fernet no es casual. Un sabor que durante años desconcertó a muchos extranjeros y que, sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las bebidas más argentinas que existen. Igual que esa forma de vivir el fútbol, el fernet no busca ser suave ni pasar desapercibido. Branca encontró ahí el punto de conexión: tanto la marca como los argentinos parecen estar hechos de lo mismo, de una intensidad compartida.

Así, la campaña deja de funcionar solamente como una acción mundialista y pasa a capturar algo más grande: una conversación cultural que ya estaba en marcha. Porque en Argentina el fútbol no se mira solo: se vive en grupo. Y en esa escena colectiva, con el fernet en la mano y la ilusión de una nueva estrella cada vez más cerca, Fernet Branca hace años que es protagonista.

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