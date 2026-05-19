Las efemérides del 19 de mayo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra un nuevo cumpleaños de Natalia Oreiro, quien cumple 49 años.

La actriz, modelo y cantante uruguaya es considerada una de las figuras más reconocidas del Río de la Plata, ya que desarrolló buena parte de su carrera en la Argentina. Nació en 1977 en Montevideo, y con solo 16 años se mudó a Buenos Aires para alcanzar la fama. En nuestro país participó en varias telenovelas, como Muñeca brava, Ricos y famosos, Sos mi vida y Solamente vos; así como en películas, entre las que están Infancia clandestina y Wakolda, que fue preseleccionada para el premio Oscar. También se destaca la interpretación de Gilda que hizo en su biopic No me arrepiento de este amor. En este film quedó explicitado su amor por la música, disciplina en la que grabó cuatro discos de estudio. También se puso en la piel de Eva Perón en la aclamada serie Santa Evita y se destacó por su papel en Iosi, el espía arrepentido. Su carrera artística le valió varios premios, entre los que están el Premio Konex a Mejor Actriz por el período 2011-2020 y tres premios Martín Fierro.

A su vez, lleva adelante una carrera musical a nivel mundial, volviéndose una ídola no solo en Sudamérica, pero en otros países como Rusia. Hasta el momento grabó cuatro discos de estudio. Algunos de sus mayores hits fueron “Tu veneno”, “Me muero de amor”, “Cambio dolor” y “Quiero todo”, canción que hizo con la colaboración de Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

Oreiro actualmente reside en Buenos Aires junto a su marido Ricardo Mollo, líder de la banda Divididos, con quien está desde 2001. La pareja tiene un hijo en común, Merlín Atahualpa.

Efemérides del 19 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1536 – En Inglaterra, decapitan a Ana Bolena, reina consorte y segunda esposa del rey Enrique VIII. Fue acusada de traición, adulterio e incesto.

1895 – En La Habana, muere el político y poeta cubano José Martí.

1925 – Nace en Estados Unidos El-Hajj Malik El-Shabazz, más conocido como Malcolm X, líder y defensor de los derechos de los afroamericanos.

1928 – En Alemania muere el filósofo Max Scheler. Entre sus libros se encuentran Metafísica de la libertad y El resentimiento en la moral.

1932 – En Francia nace la escritora y periodista Elena Poniatowska.

1935 – En Inglaterra muere Thomas Edward Lawrence, conocido también como Lawrence de Arabia.

1945 – Nace el músico inglés Pete Townshend, principal compositor de la banda The Who. La revista Rolling Stone lo ubica en el puesto 10 de los mejores guitarristas.

1951 – En Nueva York, Estados Unidos, nace Joey Ramone, cofundador y vocalista de la banda The Ramones.

1962 – En Buenos Aires nace Maitena, humorista e historietista.

1962 – En el Madison Square Garden, Marilyn Monroe le canta “Happy Birthday, Mr. President” a John Fitzgerald Kennedy.

1965 – Nace en Santiago de Chile la actriz, modelo y presentadora de televisión Cecilia Bolocco.

1969 – Muere el músico de jazz estadounidense Coleman Hawkins.

1969 – Nace el cineasta danés Thomas Vinterberg. Entre sus películas se encuentran La celebración y La cacería.

1972 – En un accidente pierde la vida Tanguito, músico argentino, coautor de “La balsa” junto a Litto Nebbia.