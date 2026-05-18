La psicología explica las siete frases que usan las personas con baja educación
La psicología identificó patrones de comportamiento relacionados con personas que responden de manera evasiva
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Desde los primeros años de vida, los modales ocupan un lugar central en el desarrollo del individuo. El uso de palabras como “por favor” o “gracias” facilitan la convivencia diaria y permite la construcción de lazos saludables.
Howard Gardner, reconocido psicólogo y autor de la teoría de las inteligencias múltiples, subrayó la relevancia de la inteligencia interpersonal, definida como la capacidad clave para comprender a los demás y relacionarse de manera efectiva.
Según Gardner, estos hábitos resultan éticamente correctos y fomentan conexiones genuinas con el prójimo, pero ciertas frases que son frecuentes revelan una falta crítica en esta habilidad social.
Los especialistas coinciden en que las personas con buenos modales evitan expresiones hirientes, descalifican o demuestran desinterés profundo por el interlocutor. La primera frase que identifican como problemática es: “Es lo que hay”.
Esta expresión refleja una postura de resignación ante cualquier conflicto, lo que denota una falta de empatía y una evasión constante frente a la búsqueda de soluciones constructivas.
En segundo lugar, aparece la afirmación “No es mi problema”. Quienes utilizan esta frase muestran una clara falta de compromiso con sus responsabilidades. Según el análisis psicológico, estos individuos suelen ser individualistas y poco colaborativos, un rasgo que afecta directamente la calidad de sus relaciones profesionales y personales.
La tercera expresión destacada resulta ser “Te lo dije, siempre tengo la razón”. Esta afirmación tensa el clima de cualquier conversación al exhibir una baja tolerancia hacia la crítica ajena y una necesidad constante de validación externa, lo cual impide el diálogo respetuoso.
De manera similar, “No me importa” representa una desconexión emocional preocupante. Ante los problemas ajenos, esta frase muestra una total insensibilidad. Asimismo, la expresión “Así soy yo”, frecuentemente acompañada por una justificación despectiva sobre el disgusto del otro, demuestra una resistencia férrea al cambio y una nula disposición para reflexionar sobre el impacto de la propia conducta.
Por otra parte, desestimar los sentimientos ajenos mediante la frase “Eso es una tontería” denota una marcada falta de sensibilidad. Las personas que recurren a este mecanismo suelen evitar las conversaciones profundas para priorizar, de manera egoísta, sus propias perspectivas.
Por último, la excusa “No tengo tiempo para estas cosas” minimiza las preocupaciones de los demás, lo que evidencia un desinterés y una falta de respeto explícita hacia los sentimientos del prójimo.
El impacto de estas palabras en la vida cotidiana resulta innegable, ya que los buenos modales funcionan como herramientas que fortalecen los vínculos sociales. La psicología sostiene que evitar estas siete expresiones no solo contribuye a edificar mejores relaciones, sino que también funciona como un reflejo directo de la empatía y el respeto por el otro. Las palabras poseen un peso específico; elegirlas con sensibilidad marca una diferencia notable en la percepción pública y en la solidez de los vínculos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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