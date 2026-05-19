Sorteó el auto para pagar la operación de su hijo y la persona que lo ganó tuvo un gesto conmovedor

Las pequeñas grandes acciones suelen generar un efecto dominó: una reacción en cadena donde un gesto solidario inicial contagia a otros y desencadena una serie de sucesos conmovedores, uno tras otro; y esto tocó de lleno a una familia oriunda de Comodoro Rivadavia. En medio del tratamiento que tiene que hacer su hijo, un hombre sorteó su auto y la persona que lo ganó tuvo un gesto que emocionó a todos.

Bastian debe viajar el próximo mes al Hospital Garrahan para someterse a estudios complejos y a una intervención quirúrgica definitiva (Foto: Facebook /@angelocattaneo)

Todo comenzó el pasado 28 de abril, cuando Angelo, padre de Bastián, recurrió a su perfil de Facebook para hacer un llamado a la solidaridad. “Buenas tardes. No suelo compartir estas cosas personales, pero me encuentro en una situación donde mi hijo (8 años) precisa una operación que se realiza solamente en Buenos Aires”, escribió.

Y continuó: “Entonces estaré sorteando mi vehículo personal (el vehículo se va con motor hecho a 0 km y tren delantero nuevo). Para poder cubrir gastos de estadía, comida, operación y demás cosas. El valor de los números es de $40.000″.

Además, publicó una imagen con la que explicó que su hijo padece megacolon congénito, conocido también como enfermedad de Hirschsprung. Se trata de una afección en la cual faltan células nerviosas en el extremo final del intestino grueso (colon), lo que impide el movimiento intestinal normal, provocando un bloqueo, estreñimiento severo y dilatación del intestino.

Tras lanzar la convocatoria, la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Sin embargo, el verdadero giro de la historia ocurrió una vez realizado el sorteo. El ganador, un hombre oriundo de Neuquén, se comunicó con Angelo con una decisión tomada que dejó a la familia sin palabras: no aceptaría el premio.

La única condición que puso el comprador de la rifa fue que el automóvil volviera a sortearse para que la familia pudiera seguir juntando el dinero necesario. “Me respondió diciendo que no quería el auto, pero con la condición de volver a sortearlo”, relató Angelo a los medios locales sobre ese llamado que le devolvió la esperanza y su único medio de transporte: un Ford Ka modelo 1999.

Este inesperado revés solidario le dio un nuevo impulso a la familia. Aunque el Hospital Garrahan cubre la estadía del pequeño paciente y de un acompañante en Buenos Aires, los costos de traslado, alimentación y el alojamiento para el resto del grupo familiar durante las semanas que demande la intervención quirúrgica definitiva y los estudios complejos resultan inalcanzables sin ayuda externa.

La familia tomó la decisión de reducir el valor de la rifa a la mitad: ahora cada número tiene un costo de $20.000 (Foto: Facebook /@angelocattaneo)

Lejos de bajar los brazos, y con el auto otra vez en su poder, Angelo decidió relanzar el sorteo inmediatamente. Para agilizar la recaudación y fomentar una participación masiva ante la inminencia del viaje —programado para el próximo mes—, la familia tomó la decisión de reducir el valor de la rifa a la mitad: ahora cada número tiene un costo de $20.000.

Bastian hoy no puede asistir con normalidad al colegio ni realizar actividades recreativas debido a los fuertes dolores crónicos y la hinchazón que le provoca la enfermedad. El objetivo de su entorno es cambiar esa realidad lo antes posible.

Para quienes deseen adquirir un número para el nuevo sorteo del Ford Ka o acercar una donación directa para la familia de Bastian, pueden comunicarse con Angelo a través de WhatsApp al número 2975263581.