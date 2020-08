En las redes. Compartió un video de su insólito dedo pulgar y se volvió viral

Un joven norteamericano de 21 años se hizo famoso en TikTok por el peculiar detalle de su anatomía Crédito: Captura YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 16:25

Un joven de 21 años de Connecticut, Estados Unidos, se convirtió en una estrella de las redes sociales después de mostrar su increíble dedo pulgar que, estirado, mide casi trece centímetros. Muchos dijeron que se trataba de un truco, que esa medida no podía ser real de ninguna manera. Sin embargo, Jacob Pina asegura que el quinto dígito de su mano derecha es auténtico.

En conversación con el Boston Globe, Pina explicó a sus detractores que no usa filtros, ni Photoshop ni tampoco Snapchat, sino que el tamaño "es real, yo no miento, ni hago nada de eso". El pulgar se volvió viral cuando el joven comenzó a publicar videos en TikTok para mostrarlo.

El dedo de la polémica también se ve más largo debido a su forma: siempre aparece enderezado, ya que Pina disimula la curvatura típica de la mayoría de los pulgares humanos.

La primera publicación hizo estallar las redes: "Hola chicos, este es mi pulgar. Sí, es muy largo y es real. Nunca perdí una batalla de dedos", dijo el joven en un clip que, en menos de una hora, recibió veinte mil corazones. Hasta el momentoha conseguido más de cinco millones de Me gusta y miles de curiosos comentarios.

En diálogo con el sitio BuzzFeed, Pina explicó cómo lo hace: "Simplemente me disloco el pulgar, lo saco de su cavidad para que parezca más largo. Mi médico dice que no es normal pero que, al parecer, no se relaciona con ninguna enfermedad conocida".