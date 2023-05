Denuncian que la mala calidad de la nafta de Pdvsa provoca una estela de autos incendiados en Venezuela

escuchar

CARACAS.- En lo que va del año, por lo menos 26 vehículos se incendiaron en el estado venezolano de Zulia por la presunta mala calidad de la nafta de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hasta la fecha se desconocen las causas precisas, según las autoridades.

Recientemente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, confirmó que solo en abril 12 vehículos se incendiaron en la región, por lo que su despacho envió un informe técnico a Pdvsa para reportar los serios inconvenientes que está causando el combustible en la entidad.

En un contacto en vivo para el programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría, Atencio aseguró que se desconocen las causas reales que han provocado que los automóviles se incendien. Para contrarrestar la información, en un video publicado en Twitter, la empresa estatal intentó mostrar una comprobación poco profesional sobre la calidad del combustible.

Hay reportes de mecánicos que aseguran que la nafta estaría calentando la batería de la bomba, lo que detonaría el fuego en el vehículo, reportó el Diario La Verdad. Sin embargo, determinar la relación de los incendios con el combustible es un trabajo que le compete hacer a Pdvsa, admitió el funcionario.

La empresa estatal es la única que puede corroborar si el combustible está siendo despachado a las estaciones de servicio con problemas de mala calidad, comentó el comandante.

#Táchira Un conductor de un vehículo denunció la mala calidad de combustible que se está surtiendo en las estaciones de servicio de San Cristóbal.

Pidió las autoridades de Pdvsa mayor control sobre la gasolina que está siendo despachada en las bombas.

🎥 Cortesía pic.twitter.com/M9vlgg2QkI — maryerlin villanueva (@mayevillanueva) April 27, 2023

La cantidad de vehículos quemados aumentó considerablemente. En enero se registraron solo tres casos, en febrero tres casos más y en marzo el problema se agudizó con ocho vehículos incendiados. Esto da un total de 14 vehículos en tres meses, que sumados a los 12 de abril, suman 26.

Miedo a perderlo todo

En declaraciones al sitio digital venezolano Crónica Uno, José Quintero, un chofer de transporte público de la ruta Sur América-Kilómetro 4 desde hace más de 10 años. Dice que tiene miedo de que en cualquier momento su Malibú del año 77 engrose la lista de autos incendiados en la ciudad. Eso significaría poner en jaque el pan de su familia.

“Generalmente la nafta es un líquido frío, pero esta que estamos comprando desde hace más de un mes es caliente, huele mal y es negra. Viene con mucho sedimento y hasta con agua, porque yo tuve que bajar el tanque de mi auto y le saqué agua. Lo que pasa es que la nafta está quemando las baterías, las bujías, los motores y hasta los autos por completo, esto da miedo”, sostuvo.

En lo que va de mes, Quintero tuvo que limpiar tres veces el carburador de su auto.

“El auto no quiere caminar, tiene una falla que no se le quita porque el octanaje apenas llega a 70 y eso no es suficiente. Por eso a otros compañeros de la ruta se le han quemado los aros y juntas del motor, porque hace mucho esfuerzo y se recalienta”, dijo.

Pdvsa, una empresa que en los años 90 fue considerada un modelo en la región y gran impulsor del crecimiento del país, se ha convertido en un lastre para la economía venezolana por su politización.

Un año antes de que Hugo Chávez llegara al poder, Pdvsa producía 3,2 millones de barriles al día y agrupaba a un conglomerado de empresas extranjeras fusionadas. El año pasado produjo un promedio de 716.000 barriles diarios.

El Nacional/GDA y agencia AFP

LA NACION