Encontró una foto de sus bisabuelos con un mensaje enigmático y busca descifrarlo

Una joven de La Plata encontró una foto con un código secreto que su bisabuela le envió a su bisabuelo en agosto de 1918; pero al no encontrar una solución al enigma decidió recurrir a las redes sociales para descifrarlo.

En Twitter, una joven contó que se había encontrado con un recuerdo familiar que contenía una suerte de código secreto que habría sido entendido únicamente por sus bisabuelos fallecidos y al no tener respuestas hizo público el recuerdo para ver si alguien la ayuda a entenderlo.

Mis bisabuelos tenían un código secreto para escribirse cartas 🥺 necesito una mente superior que lo pueda descifrar pic.twitter.com/Sn253KdMOb — Ayeray 🐺⚡ (@unavolatil) March 9, 2021

“Mis bisabuelos tenían un código secreto para escribirse cartas. Necesito una mente superior que lo pueda descifrar”, escribió en esa red social una usuaria identificada como Ayeray (@unavolatil).

“No tenemos mucha información. Nada, en realidad. Mi bisabuela murió cuando mi abuelo tenía tres años y todo lo que tenemos de ella es esta foto que le mandó a mi bisabuelo aparentemente en 1918, dos años antes de que naciera mi abuelo”, sostuvo.

En el frente de la foto aparece la bisabuela de la joven que decidió hacer pública la historia

“Están todos muertos, no tengo a quién preguntarle”, afirmó ante la consulta de una persona sobre si sus bisabuelos tenían algún tipo de apodo que pudiese facilitar el enigmático mensaje. La fotografía muestra a Joaquina Ana Leúnda, la bisabuela de la joven, con una mano en el pecho mientras posa de perfil para la cámara. Detrás de la imagen está escrita con una lapicera negra la combinación de caracteres dirigidos al señor José Canestri.

Listo! Me llevo un ratito pero acá esta!

"A ti inolvidable y querido Coquito, le envío este pequeño recuerdito en prueba de sincero cariño. Tu pichona que es solo tuya. Bebé"

Años de resolver códigos en revistas de crucigramas dieron sus frutos pic.twitter.com/R0CXxZvMdM — Joaquin (@joaquin_mouro) March 11, 2021

Antes de fechar la fotografía, su abuela escribió 25 25 con una tilde sobre el último número que sería una suerte de firma. Ante el ingenio de algunos internautas para ayudar a la joven, ella reveló que Joaquina Ana murió poco tiempo después de haber retratado la imagen. “Es hermoso, encima ella murió cinco años después de escribir eso y es la única foto que tenemos. Me encantó”, respondió a una de las inventivas de sus seguidores.

“A ti, inolvidable y querido Coquito, le envío este pequeño recuerdito en prueba de sincero cariño. Tu pichona que es solo tuya. Bebé”, dijo un usuario identificado como Joaquín Mouro, quien aseguró tener la respuesta válida después de dedicarse durante años a resolver códigos en revistas de crucigramas.

“A mí me suena más que sea ‘mamá' y no ‘bebé’ porque me parece raro que en 1918 se dijeran ‘bebé’. No era madre todavía”, firmó la bisnieta.

